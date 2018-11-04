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صور .. وفد أمريكى يتابع مكافحة أنفلوانز الطيور بالمنوفية

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:33 م
صور .. وفد أمريكى يتابع مكافحة أنفلوانز الطيور بالمنوفية الوفد الأمريكى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية
المنوفية – محمود شاكر
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أجرى وفد أمريكى زيارة تفقدية لمديريه الطب البيطرى بالمنوفية بحضور الدكتور السيد عوض وكيل وزاره الطب البيطرى، وأطباء المديريه، لمتابعه أعمال وجهود المديريه فى مكافحه مرض إنفلونزا الطيور وطرق التقصى والاستجابه السريعه . 

وأوضح مدير المديرية، أن الوفد أجرى زياره ميدانيه لمزرعه دواجن أمهات بمدينه السادات، للوقوف على ما يتم من طرق لمواجهة أنفلوانزا الطيور وطرق التقصى والأستجابة، معربين عن سعادتهم بما شاهدوة من طرق للقضاء على الأمراض . 

وأكد مدير المديرية أنه يسعى إلى تحقيق أكبر قدر من الوصول للحماية للمواطنين ولتحقيق أعلى قدر من الحفاظ على الثروة الداجنه، مؤكدا أن زيارة الوفد للمحافظة تأتى فى أطار المتابعات المستمرة والمتواصلة للوصول إلى أعلى خدمة مقدمة . 

وأشار الدكتور عادل عبدالكريم مدير المكتب الفنى بالمديرية، أنه تم الاجتماع بإدارة الوقاية بالمديرية وفريق الاستجابة السريعة بالمديرية للوقوف على مدى الاستعدادات الجادة عند حدوث أى بؤر سواء بالتربية المنزلية أو المزارع أو الاصابات البشرية، والوقوف على كيفية التصرف فى مثل هذه المواقف . 

الوفد الأمريكى بمديرية الزراعة بالمنوفية (1)
الوفد الأمريكى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية

 

الوفد الأمريكى بمديرية الزراعة بالمنوفية (2)
الوفد الأمريكى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية

 

الوفد الأمريكى بمديرية الزراعة بالمنوفية (3)
الوفد الأمريكى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية

 

الوفد الأمريكى بمديرية الزراعة بالمنوفية (4)
الوفد الأمريكى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية

 

الوفد الأمريكى بمديرية الزراعة بالمنوفية (5)
الوفد الأمريكى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية

 

الوفد الأمريكى بمديرية الزراعة بالمنوفية (6)
الوفد الأمريكى بمديرية الطب البيطرى بالمنوفية

 

 


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