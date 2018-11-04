صور .. مسنة بالإسماعيلية تحتاج علاج شهرى ووظيفة لابنها الوحيد

الإسماعيلية – جمال حراجى

سيدة مسنة لا تستطيع العمل نتيجة كبر سنها، ومصابة بضعف فى عضلة القلب والسكر، وارتفاع فى الضغط الشريانى، بحسب تشخيص الأطباء لحالتها، وتحتاج إلى علاج شهرى مع المتابعة.

رضية على زايد 65 عاما، مقيمة بشقة بالإيجارفى قرية أبوعطوة حجرة وصالة مساكن شعبية بـ 150 جنية فى الشهر، لديها ثلاثة بنات وولد، والزوج متوفى منذ عشر سنوات، وليس لديها دخل ثابت سوى معاش ضعيف من الزوج الذى كان يعمل فى إحدى شركات القطاع الخاص قبل الوفاة وهولايتعدى الـ 450 جنيها من الشئون الإجتماعية .

أبن وحيد لايعمل

قالت رضية لـ اليوم السابع، أن لديها ثلاثة بنات وولد واحد هو إبراهيم عبد الكريم 29 سنة حاصل على دبلوم تجارة، ولم يعمل حتى الآن رغم محاولات عديدة للعمل فى أكثر من مكان، لكن مع عدم وجود واسطة لم يستطيع الإلتحاق بعمل ثابت، يستطيع من خلاله الصرف على علاج والدته المريضة وأخوته

علاج شهرى

أشارت رضية إلى أن الأطباء شخصوا الحالة المرضية بأربعة أمراض دفعة واحدة السكر والضغط الشرياني، وضعف فى عضلة القلب، وفيرس سى، وتم صرف علاج شهري ثابت بتكلفة كبيرة أحيانا يساعدها بعض أصحاب القلوب الرحيمة بصرف العلاج، وشهور كثيرة لاتجد المساعدة ويزداد عليها المرض

علاج شهري

وتناشد رضية أصحاب القلوب الرحيمة بالمساعدة فى صرف العلاج الشهري حتى لاتتعرض إلى نكسة طبية، وتوفيروحدة سكنية لها، ووظيفة ثابتة لأبنها الوحيد إبراهيم .

للتواصل مع حالة راضية ت 01008992706



رضية على زايد



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