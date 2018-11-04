صور.. كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى لكوبرى أكتوبر

كتب ـ عبد الرحمن سيد

ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة الحدائق، بسبب اصطدام سيارة ببلدورة بالجزيرة الوسطى اتجاه الوصلة المعلقة، ونتج عن الحادث إصابة قائدها وسقوط البلدورة، مما أدى إلى تعطيل الحركه المروية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين.

كما أثرت الكثافات المرورية على مطلع كوبرى أكتوبر من العروبة وأيضا محور العروبة اتجاه مطلع أكتوبر.

تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية الى المكان و أخطر اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة بالواقعة.