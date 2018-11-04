video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

صور.. كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى لكوبرى أكتوبر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:30 ص
صور.. كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى لكوبرى أكتوبر كثافات مرورية
كتب ـ عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق
ظهرت كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر بمنطقة الحدائق، بسبب اصطدام سيارة  ببلدورة بالجزيرة الوسطى اتجاه الوصلة المعلقة، ونتج عن الحادث إصابة قائدها وسقوط البلدورة، مما أدى إلى تعطيل الحركه المروية أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين.
 
كما أثرت الكثافات المرورية على مطلع كوبرى أكتوبر من العروبة وأيضا محور العروبة اتجاه مطلع أكتوبر.
 
تلقى المقدم وائل عجاج رئيس غرفة عمليات اﻹدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية الى المكان و أخطر اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور القاهرة بالواقعة.
 
كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى (1)
كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى (1)

كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى (2)
كثافات مرورية

كثافات مرورية بسبب اصطدام سيارة بالجزيرة الوسطى (3)
كثافات مرورية بكوبرى أكتوبر

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة مع دخول الطلاب للمدارس

فتح طريق إسكندرية الصحراوى أمام حركة السيارات بعد زوال الشبورة المائية

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مرور القاهرة

حادث مرورى

زحام مرورى

كوبرى اكتوبر




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة