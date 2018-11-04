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صور.. ضيوف منتدى شباب العالم: نعزي مصر في ضحايا المنيا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:35 م
صور.. ضيوف منتدى شباب العالم: نعزي مصر في ضحايا المنيا ضيوف منتدى شباب العالم
كتب دينا الحسينى
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قدم ضيوف منتدى شباب العالم من جنسيات مختلفه العزاء في ضحايا دير الأنبا صموئيل بالمنيا.

وقالواعلي هامش المنتدي لليوم السابع في تصريح خاص :"نعزي مصر في ضحايا أقباط المنيا ولدينا ثقه كبيرة في جهاز الأمن المصري".
 
وأكدت فتاه أمريكية من المشاركات في المنتدى أن هناك صورة خاطئة عن مصر وشعبها بالخارج روج لها بعض الكاذبين علي حد وصفها مضيفة: "لكن منتدى شباب العالم للجميع أتاح فرصة رؤية مصر عن قرب والتعامل مع شعبها الطيب" .
 
أما أحد الشباب من دوله تنزانيا فقال:"منذ وصولي إلي مطار شرم الشيخ وجدت في إستقبالي ضباط مصريين قاموا بمساعدتي علي إنهاء إجراءات الدخول وتوصيل الحقائب للسياره ووجدت ترحاب شديد بالفندق وكنت منبهرا بما شاهده بشوارع شرم الشيخ  ومناظر الجبال الخلابة المريحة للأعصاب خاصة القريبة من البحر" .
 
ومن جانبها أكدت فتاه هندية انها قامت بالتنزه ليلا بمفردها بمنطقة السوق القديم وخليج نعمة وتناولت الطعام المصري وكانت اول زيارة لها. 
 
وختمت كلماتها قائلة : "لم أشعر بأي قلق أثناء سيري بالشارع، هناك ضابطة قامت بمساعدتي في الوصول لمكان الفندق لأنني لم أحتفظ في ذاكرتي بموقعه".
ضيوف منتدى الشباب
ضيوف منتدى الشباب

أحدى الضويف
أحدى الضويف

جانب من ضيوف المنتدى
جانب من ضيوف المنتدى

شباب العالم
شباب العالم

ضيوف منتدى شباب العالم
ضيوف منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

 


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