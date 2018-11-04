شعار منتدى الشباب بشرم الشيخ على طائرات مصر للطيران

كتب احمد مصطفي - رحاب نبيل

تشارك الشركة الوطنية مصر للطيران ، بجناح في قاعة منتدي شباب العالم المقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ٣ الى ٦ نوفمبر الجاري ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ومشاركة أكثر من 5 آلاف شاب وفتاة من 160 دولة حول العالم ، وتقدم مصر للطيران من خلال جناحها الخاص بمنتدي شباب العالم كافة التسهيلات اللازمة لسفر ووصول الوفود المشاركة.

ووضعت الشركة ، لوجو شعار المنتدى على كل طائرات الشركة، وعلى الرحلات الدولية، والرحلات الداخلية أيضا، وذلك في إطار الدور الوطني للشركة الذي تقوم به في دعم الدولة، والترحيب بضيوف مصر بالصورة التي تليق بالشركة الوطنية.

وتضم أجندة منتدى شباب العالم 2018 مجموعة متنوعة من الموضوعات التى تناقش قضايا يعبر من خلالها شباب العالم عن رؤاهم وطموحاتهم، ويتبادلون الخبرات حولها، فى مناقشات ثرية تدور حول محاور السلام والتطوير والإبداع، كما يعقد على هامش المنتدى نموذج محاكاة القمة العربية الأفريقية، وهى قمة إقليمية تعقد على مدار يوم واحد، وذك تنفيذا لتوصيات نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقى المنعقد فى مايو2018 فى إطار تفعيل توصيات منتدى شباب العالم نوفمبر 2017