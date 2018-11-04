شاهد في دقيقة.. الداخلية تثأر لشهداء دير الأنبا صموئيل بالمنيا

في إطار ملاحقة العناصر الإرهابية المتورطة في تنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وكان آخرها الهجوم المسلح الذي استهدف بعض المواطنين أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل بالمنيا، أشار بيان صادر من وزارة الداخلية إلى أنه عقب وقوع الحادث الإرهابي، تم تشكيل مجموعات عمل ميدانية وفنية بمشاركة قطاعات الوزارة المعنية، ووضع خطة بحث اعتمدت على جمع المعلومات وتبع خط سير هروب الجناة والاستعانة في ذلك بوسائل التقنية الحديثة وتمشيط أماكن تردد وتمركز المشتبه فيها خاصة الواقعة بالمناطق النائية، والتي يتخذها هؤلاء العناصر كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وكشفت معلومات قطاع الأمن الوطني، عن تمركز مجموعات من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية، وهم العناصر المنفذة للحادث بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوي الغربي لمحافظة المنيا واتخاذها مأوى لهم بعيدا عن الرصد الأمني.

وتمت مداهمة المنطقة المشار إليها وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، أطلقت العناصر الإرهابية الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وعقب انتهاء المواجهة القتالية، تبين أنها أسفرت عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية" جارى تحديدهم/ كما عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، وبندقية آلية F N، و3 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، ووسائل إعاشة وبعض الأوراق التنظيمية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.

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