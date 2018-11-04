"سيوة" تستعد لاستقبال مهرجان التمور المصرية بدورته الرابعة 7 نوفمبر الجارى

كتب - إسلام سعيد

تنظم وزارة التجارة والصناعة، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ومحافظة مطروح مهرجان التمور المصرية بواحة سيوة في دورته الرابعة خلال الفترة من 7-9 نوفمبر الجاري، ومن المقرر ان يشارك في فعاليات المهرجان المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورعلى مصيلحي وزير التموين واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورعز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويحظى المهرجان في دورته هذا العام بمشاركة كبيرة سواء من العارضين أو المستوردين حيث سيشهد المهرجان مشاركة 142 عارضاً و71 مستورداً بالإضافة الى وفود لـ5 دول عربية تشمل المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وليبيا والأردن والسودان.

جدير بالذكر ان مصر تحتل المرتبة الأولي عالمياً في إنتاج التمور حيث تستحوذ على نحو 18% من الإنتاج العالمي للتمور، وتعتبر الأولى على المستوى العربي بنسبة حوالي 23 % من الإنتاج العربي من التمور لذا فتولي مصر قطاع التمور اهتماماً بالغاً لكونه أحد القطاعات الواعدة لتحقيق النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات وتشغيل الأيدي العاملة.

وسيشهد المهرجان إطلاق مسابقة التمور المصرية بدورتها الرابعة لعام 2018 وذلك بمشاركة مصنعي ومصدري التمور من كافة أنحاء الجمهورية، وخبراء زراعة وإنتاج ووقاية النخيل من الأمراض والآفات، وعدد من المزارعين المختصين بزراعة النخيل وتصنيع التمور، وكذا ممثلي عدد من المؤسسات العلمية والبحثية والمنظمات والهيئات الدولية المعنية، حيث تستهدف المسابقة خلق روح المنافسة الإيجابية بين مزارعي النخيل وتطوير النشاط الإبداعي للوصول لمستويات عالية من الإنتاج بكافة أصناف التمور المصرية وهو ما يسهم في تحسين المستوى المادي للمزارعين وتشجيع تصنيع وتعبئة التمور لأغراض التسويق المحلى والتصدير للخارج كما تتضمن فعاليات المهرجان معرضاً للمنتجات الحرفية المصنعة من النخيل كما يتضمن منافسات بين الطهاة العالميين والمحليين لعمل أكلات جديدة من التمور.

وقال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة ان تنظيم الوزارة للمهرجان الرابع للتمور المصرية يعكس النجاح الذى حققه المهرجان في الدورات الثلاث السابقة، حيث يقوم المهرجان بدور رئيسى في الارتقاء بصناعة التمور المصرية وزيادة معدلات التصدير ويهدف إلي إلقاء الضوء علي قطاع التمور في مصر، وتوحيد جهود كافة الجهات للنهوض بهذا القطاع الهام وإيجاد الحلول التطبيقية للمشاكل التي تواجه منتجي ومصنعي التمور، مشيراً الى ان المهرجان يستهدف ايضاً إقامة روابط قوية بين تلك الجهات ومنتجي ومصنعي التمور وتبادل الخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج مصر، وتشجيع الابتكار والمنافسة من خلال مسابقات المهرجان، وكذا نقل المعلومات الحديثة وتبادل الخبرات من خلال الندوات العلمية المقامة خلال فعاليات المهرجان.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي على دعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة بالإمارات لهذا المهرجان للعام الرابع على التوالي مشيداً بجهود كافة الجهات المشاركة من الجانبين الإماراتي والمصري التي لم تدخر جهداً في توفير كافة عناصر النجاح خلال تنظيم المهرجان في دوراته السابقة.