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سكرتير عام المنوفية يشهد استعدادات المحافظة للتدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:54 م
سكرتير عام المنوفية يشهد استعدادات المحافظة للتدريب العملى المشترك لمجابهة الازمات جانب من الاجتماع
المنوفية – محمود شاكر
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عقد الدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة محافظة المنوفية، اجتماعا لمناقشة استعدادات محافظة المنوفية للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث (صقر 36) فى المدة من 11 إلى 13 نوفمبر الحالى، والذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية للمحافظة .

حضر الاجتماع اللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمد محسن نائب مدير الأمن  ومدير الأحوال المدنية، ومدير إدارة المرور، وقائد قوات الأمن المركزى، ومدير إدارة الحماية المدنية، ورئيس قسم الحراسات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرى المديريات الخدمية ومدير هيئة الأبنية التعليمية، ورؤساء هيئة سكك حديد مصر فرع طنطا وشركة غزل شبين الكوم، ومستودع قويسنا والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وجمعية الهلال الأحمر والهيئة العامة للطرق والكبارى بالمحافظة وإدارة الأزمات بالديوان.

بدأ الاجتماع بعرض الهدف الاستراتيجى للتدريب العملى المشترك وهو صقل مهارات مسؤولى الأجهزة التنفيذية فى سرعة رفع حالات الاستعداد القصوى وتنفيذ إجراءات تأمين الأهداف الحيوية، وتقدير الموقف واتخاذ الإجراءات العاجلة والقرارات المناسبة.

كما تم أستعراض تقارير الجهات المشاركة فى التدريب والإمكانيات المتاحة لكل مركز وقطاع داخل المحافظة، والتى تتضمن كافة التنسيقات والترتيبات التى يتم تنفيذها بشأن مجابهة الأزمات والكوارث المحتملة، بهدف الاطمئنان على استعداد كافة القطاعات وتوحيد الجهود والامكانات المتاحة للتعامل المناسب والاسرع لمجابهة المخاطر والأزمات المحتملة للحد من الخسائر الممكنة.

ومن جانبة أكد السكرتير العام على أهمية التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث، لما يتيح هذا التدريب من فرصة للتقييم الدقيق للموقف الحقيقى ومدى كفاءة الأجهزة فى التعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى زيادة الخبرات والقدرات والمهارات لدى الأجهزة التنفيذية للتعامل الناجح مع المواقف الطارئة.

 


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