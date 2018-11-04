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سقوط عاطل أثناء سرقة محتويات سيارة بالأميرية ويعترف: سرقت عربيتين غيرها

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:15 م
سقوط عاطل أثناء سرقة محتويات سيارة بالأميرية ويعترف: سرقت عربيتين غيرها سرقة سيارة - ارشيفية
كتب إبراهيم أحمد
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نجح رجال مباحث قسم شرطة الأميرية، أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع  السواح، فى القبض على "يوسف م ي" 48 سنة، عاطل، أثناء شروعه فى السرقة من داخل السيارة رقم هـ و ع 712 ماركة لادا حمراء، ملك "سعد ع ع" 35 سنة، سائق.

 

وبمواجهته أعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبتطوير مناقشته إعترف بإرتكاب 2 حادث سرقة بذات الأسلوب، وسرقة حقيبة يد حريمى بداخلها بعض الملابس والمتعلقات من داخل السيارة رقم م ج ل 216 ماركة أوبل، وسرقة 10 محولات كهرباء "ترانس" من داخل السيارة رقم ل أ ق 186 ماركة هيونداى أكسل.

 

كما تم بإرشاد المتهم بمسكنه ضبط كافة المسروقات، وبسؤال المجني عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، وأضاف المجني عليه الأخير أنه كان في سبيله للإبلاغ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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