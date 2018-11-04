سباك يشرع فى قتل قهوجى بسبب خلافات الجيرة بالوراق

كتب بهجت أبو ضيف

شرع سباك فى قتل قهوجى، بسب خلافات الجيرة بالوراق، حيث طعنه بمطواة وفر هاربا، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا يفيد إصابة "محمد.م"، قهوجي بطعنة نافذة بالبطن، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

وبإجراء التحريات تبين للرائد هانى مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن "أحمد. م " سباك طعن المجنى عليه بمطواة، بسبب خلافات الجيرة.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فأخطر اللواء د.مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.