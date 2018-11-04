رئيس الوزراء يشدد على الشركات الصينية الالتزام بمواعيد التنفيذ المحددة

رسالة الصين – هند مختار

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر إقامته اليوم بشنغهاي، وفد قيادات شركتي دونج فانج، وشنغهاي الكتريك، اللتين من المقرر أن ينفذا مشروع إنشاء محطات طاقة كهربية تعمل بالفحم النظيف بمنطقة الحمراوين، وحضر اللقاء الدكتور، عمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

وفي مستهل اللقاء قدم مسئولو الشركتين عرضاً لأهم الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن لاسيما ما يتعلق بإعداد الدراسات البيئية وكذا الاستعداد لإجراء عمليات المسح لمنطقة تنفيذ المشروع.

وفي هذا الصدد أكد مسئولو الشركتين أنهم سينفذون المحطات المقرر إنشاؤها في الحمراوين على أعلى مستوى يطابق المعايير البيئية الدولية.

وأضافوا انهم يعتزمون توجيه الدعوة لمسئولين من وزارتي الكهرباء والبيئة لزيارة محطات طاقة كهربية مشابهة في الصين، حتى يتعرف المسئولون على الطبيعة على تلك المحطات ومستوى أدائها.

ومن جانبه رحب رئيس الوزراء بتلك التطورات، مشدداً على ضرورة أن تعمل الشركتان على تنفيذ توجيهات الرئيس بالانتهاء من المشروع خلال ٣٦ شهراً فقط، مضيفاً أن أية تصاريح مطلوبة سيقوم بالتوجيه بإنهائها في أسرع وقت ممكن، من أجل مساعدة الشركتين على إنجاز المهمة في الوقت الذي حدده الرئيس.

ومن جهة أخرى أطلعت الشركتان رئيس الوزراء على أعمالهما في مجال توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية، فضلاً عن خبراتهما في مجال تحلية مياه البحر.

وأكد رئيس الوزراء على أن مصر ترحب بشدة بكل استثمار ممكن في مجال الطاقة النظيفة باعتبارها طاقة المستقبل، وفيما يخص تحلية مياه البحر، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن مصر لا تسعى فقط للحصول على استثمارات في هذا المجال، بل أيضاً الى الحصول على تكنولوجيا هذه الصناعة، وتوطينها في مصر، لما لها من أهمية كبيرة في ظل تزايد احتياجات مصر من الموارد المائية، ورحب رئيس الوزراء بأن تقوم الشركتان خلال الفترة القليلة القادمة بموافاة وزارة الإسكان بملف متكامل حول استثماراتهما المقترحة بمصر في مجال تحلية مياه البحر.