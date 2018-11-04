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رئيس أول مجمع للتكنولوجيا بشرم الشيخ يطالب الحكومات بمساعدة رواد الأعمال

الأحد، 04 نوفمبر 2018 02:41 م
رئيس أول مجمع للتكنولوجيا بشرم الشيخ يطالب الحكومات بمساعدة رواد الأعمال أحمد الألفي أحد رواد الأعمال ورئيس أول مجمع للتكنولوجيا والاستثمار
كتب - محمود العمرى - بعثة اليوم السابع
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تحدث أحمد الألفى أحد رواد الأعمال ورئيس أول مجمع للتكنولوجيا والاستثمار فى قلب القاهرة عن الأنظمة البيئية فى مصر وتطويرها.
 
وأشار "الألفى"، خلال كلمته فى جلسة "دور رواد الأعمال والشركات الناشئة فى النمو الاقتصادى العالمي" بقاعة الأقصر، اليوم الأحد، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، المنعقدة بشرم الشيخ، إلى  المخاطر التى تركز على أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - إلى أن الشركة أنشأت 3 مؤسسات متخصصة فى الأنظمة البيئية.
 
ودعا رئيس أول مجمع للتكنولوجيا والاستثمار، الشركات فى مجال النظام البيئى إلى ضرورة تطوير نفسها، لافتا إلى أنه لم يكن هناك مفهوم ريادة أعمال فى مصر منذ 25 عاما.
 
وطالب "الألفى"، الحكومات بضرورة مساعدة رواد الأعمال، مشيدا بدور الحكومة المصرية فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة عبر تشريعات عدة فى الفترة الأخيرة، منوها بأن كل دولة لها خصائصها وظروفها، ولابد من مراعاة ذلك خلال تأسيس الشركات الناشئة.
 

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