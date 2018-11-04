ذروة شهب الثوريات الجنوبية 2018 تزين سماء الوطن العربى غدا فى منظر بديع

كتب محمود راغب

تشهد سماء المنطقة العربية غدا الاثنين المقبل ذروة تساقط شهب الثور أو الثوريات الجنوبية هذه السنه فى ظاهرة تزين سماء الوطن العربى مشاهدة بالعين المجردة.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب الثور من الزخات الصغيرة تنتج حوالى 5 إلى 10 شهب بالساعة عند ذروتها، وهناك نوعين منفصلين منها شهب "الثوريات الجنوبية" و"الثوريات الشمالية" وكليهما ينشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة وأكثر سطوعاً.

وتابعت: وبشكل عام تنشط زخات الشهب سنوياً مع عبور الكرة الأرضية خلال البقايا المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، حيث تضرب قطع بحجم حبة الحصى اعلى الغلاف الجوى وتحترق على ارتفاع حوالى 70 إلى 100 كيلومتر وتظهر لنا فى صورة شهب.

وأشارت إلى أنه لمحاولة رؤية شهب الثور يجب أن يكون الرصد من موقع مظلم بعيداً عن أضواء المدن ما بعد منتصف الليل حيث ستكون نقطة انطلاقها أمام مجموعة نجوم الثور باتجاه الأفق الجنوبى الشرقى ولكن يمكن أن تظهر الشهب من أى مكان فى قبة السماء.

وقالت: "بحسب التقديرات هناك فرصة لرؤيه حوالى 10 شهاب بالساعة ومن الممكن أن يضيف التدفق الأخر لشهب الثوريات الشمالية بعض الشهب فى وقت متأخر من الليل وحتى الفجر".

جدير بالذكر أن القمر سيكون فى مرحلة هلال نهاية الشهر بعمر 27 يوم بالتزامن مع ذروة شهب الثور، حيث يشرق قبل وقت قصير من شروق الشمس لذلك لن يكون له تأثير على مشاهدة الشهب.