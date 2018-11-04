video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:38 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

خبيرة عالمية بمنتدى الشباب: العالم ينفق 20بليون دولار فى البيئة بشكل غير عادل

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:53 ص
خبيرة عالمية بمنتدى الشباب: العالم ينفق 20بليون دولار فى البيئة بشكل غير عادل إيلينا نيفوكفا خبيرة فى تكامل العوامل الخاصة بالبيئة
كتب ــ زكى القاضى
إضافة تعليق

قالت ايلينا نيفوكفا، خبيرة فى تكامل العوامل الخاصة بالبيئة، إن التغيير يمكن فى مجال البيئة، بالاعتماد على المنظمات غير الهادفة للربح، وبالتعاون مع القطاع العام كقوة دافعة للتغيير.

وأكدت إيلينا خلال  فعاليات ندوة " اليوم صفر: الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى"، بقاعة البحر الأحمر بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذى يشهد فعاليات منتدى شباب العالم 2018، أن الحكومات تواجه مشاكل فى التمويل، لذلك تتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح، مشيرة إلى أن هناك 20 بليون دولار يتم ضخهم فى مشاريع البيئة، ولكن لا يتم توزيعها بشكل عادل وتكاملى فى المناطق التى تحتاجها.

وأوضحت الخبيرة فى مجال التكامل البيئى، ايلينا نيفوكوفا، أن صناديق التمويل تعمل على دفع الاستثمار فى مجال البيئة، رغم صعوبة المشاكل فى بداية الطريق.

ويحضر الجلسة، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، و عدد من الباحثين والمتخصصين من بعض دول العالم فى مجال البيئة.

 

ندوة اليوم صفر الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى (1)
 
ندوة اليوم صفر الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى (2)
 
ندوة اليوم صفر الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى (3)
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

انطلاق فعاليات ندوة "الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى" بمنتدى الشباب.. صور

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2018

منتدي شباب العالم

world youth forum 2018

منتدى الشباب

منتدى شباب العالم ٢٠١٨

منتدى الشباب العالمي




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة