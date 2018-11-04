خبيرة عالمية بمنتدى الشباب: العالم ينفق 20بليون دولار فى البيئة بشكل غير عادل

كتب ــ زكى القاضى

قالت ايلينا نيفوكفا، خبيرة فى تكامل العوامل الخاصة بالبيئة، إن التغيير يمكن فى مجال البيئة، بالاعتماد على المنظمات غير الهادفة للربح، وبالتعاون مع القطاع العام كقوة دافعة للتغيير.

وأكدت إيلينا خلال فعاليات ندوة " اليوم صفر: الأمن المائى فى أعقاب التغير المناخى"، بقاعة البحر الأحمر بمركز المؤتمرات بمدينة شرم الشيخ، والذى يشهد فعاليات منتدى شباب العالم 2018، أن الحكومات تواجه مشاكل فى التمويل، لذلك تتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح، مشيرة إلى أن هناك 20 بليون دولار يتم ضخهم فى مشاريع البيئة، ولكن لا يتم توزيعها بشكل عادل وتكاملى فى المناطق التى تحتاجها.

وأوضحت الخبيرة فى مجال التكامل البيئى، ايلينا نيفوكوفا، أن صناديق التمويل تعمل على دفع الاستثمار فى مجال البيئة، رغم صعوبة المشاكل فى بداية الطريق.

ويحضر الجلسة، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، و عدد من الباحثين والمتخصصين من بعض دول العالم فى مجال البيئة.