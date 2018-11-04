حبس عاطل لحيازته 340 قرص ترامادول ومطواه فى حلوان

كتب على عبد الرحمن

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بمحاولة ترويج عقاقير مخدرة، وحيازته مطواه.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد فى قيام "ا.ن" 30سنة، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.

تم استصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 340 قرص ترامادول، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.

وبمواجهته اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.