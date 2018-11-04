video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 09:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس عاطل لحيازته 340 قرص ترامادول ومطواه فى حلوان

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:41 م
حبس عاطل لحيازته 340 قرص ترامادول ومطواه فى حلوان حبس - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

أمرت نيابة حلوان الجزئية، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بمحاولة ترويج عقاقير مخدرة، وحيازته مطواه.

وكانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد فى قيام "ا.ن" 30سنة، بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات.

تم استصدار إذن من النيابة وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته على 340 قرص ترامادول، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة.

وبمواجهته اعترف بحيازة الأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن النفس، تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها السابق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط ترامادول منتهى الصلاحية بمخزن غير مرخص للأدوية بالوادى الجديد

دولاب مخدرات فى التخشيبة.. أمن العجوزة يحبط إدخال "ترامادول وكلونازيبام" لسجين داخل الحجز

اخبار حلوان

اخبار مصر اليوم

اخبار الحوادث

تاجر ترامادول




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة