تفاصيل اتهام طالبة مدرسا باحتضانها وتقبيلها عنوة أثناء درس خصوصى ببنها

كتب نيفين طه

شهدت مدينة بنها، واقعة مؤسفة، حيث قام موجه أول رياضيات ومحاسبة، بتقبيل واحتضان طالبة بالصف الأول الثانوى أثناء إعطائها درسا خصوصيا، أثناء وجودها بالمطبخ بعد طلبه عمل كوب شاى، فصرخت على الفور الطالبة وتوجهت لقسم شرطة ثان بنها تحرر محضر بالواقعة.

وتوالت أقوال الطالبة وتدعى "أ. م" 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوى التجارى، فى المحضر رقم 3277 إدارى القسم، أنها كانت تعانى من أزمة نفسية بعد فسخ خطوبتها، منذ عدة أيام، وأنها عندما توجهت لأخذ درس محاسبة لدى المدرس يدعى "م. ى”، كان لم يأت باقى الطلاب، وكانت تبكى، وعندما سألها المدرس عن سبب بكائها قصت له عن أزمتها بعد فسخ خطوبتها، مرددة: "ظل يطبطب عليا افتكرته مثل والدى، ولكن سرعان ما تحول إلى شيطان فطلب منى، إعداد كوب شاى فدخلت المطبخ لإحضاره له، وجدته يأتى خلفى وقام باحتصانى وتقبيلى غصب عنى، فصرخت، ودفعته بعيد عنى وتركت الدرس وقمت بإبلاغ رجال الشرطة لأخذ حقى".

من جانبه أكد "م. ى” موجه محاسبة ورياضيات، خلال تحقيقات البحث الجنائى، أن المدعية كلامها ليس له أساس من الصحة، وأنها ادعت تلك التهمة ضدى، وأن اتهامها لى سببه تشاجرها مع جيرانى أثناء ذهابها إلى سنتر الدرس الذى أعقده لها وباقى الطلاب، وجاء الجيران يشكون منها وطلبوا منى طردها، فوبختها ما جعلها تدعى ما ادعته.

من جانبها طلبت نيابة قسم ثان بنها، تحريات رجال المباحث عن الواقعة وجاء تقرير تحريات رجال المباحث بأنها لم تتوصل لحقيقة الواقعة، وأمرت النيابة العامة بقسم ثان بنها، بإخلاء سبيل المدرس من سرايا القسم.

فى البداية تلقى العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها بلاغا من الطالبة "أ.م" 15 سنة بالصف الأول التجارى يفيد بقيام مدرس يدعى "م.ى” بالتحرش بها فى الدرس الخصوصى، حيث طلب منها الدخول للمطبخ لإعداد كوب شاى له وعقب دخولها المطبخ تسلل وراءها وقبلها عنوة فصرخت وتركته وهربت من المكان وتوجهت لمنزل أسرتها وأخبرتهم بالواقعة وتم تحرير المحضر رقم 3277 ادارى قسم ثان بنها وتولت النيابة التحقيق.