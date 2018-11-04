video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:37 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعرف على سعر الذهب المتوقع فى 2019.. وكيف تتحدد الأسعار فى مصر؟

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:27 ص
تعرف على سعر الذهب المتوقع فى 2019.. وكيف تتحدد الأسعار فى مصر؟ الإعلامى أحمد يعقوب
كتب - حسن رمضان
إضافة تعليق

قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، لبرنامج "بنكنوت" إن "الذهب" يعد ملاذًا استثماريًا آمنًا فى أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب زيادة بنسبة أعلى من 20% خلال العام القادم 2019، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة فى أسعار الذهب والتى كانت استثنائية، كانت فى أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016، وبعد مرور عامين من "تعويم الجنيه" واستقرار سوق الصرف، يعود معدل الزيادات السنوية بـ20% إلى 25% سنويًا.

وأضاف إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، خلال لقاء مع برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، أن العوامل التى تحدد أسعار الذهب فى مصر تشمل أسعار الذهب فى البورصات العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه وعوامل العرض والطلب على المعدن النفيس فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن تلك العوامل تحدد أسعار الذهب فى السوق المحلية على مدار اليوم، موضحًا أن الأخبار الاقتصادية والأزمات الدولية من العوامل التى تؤثر أيضًَا على السعر عالميًا. 

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى و"التجارى وفا بنك" وبنك التعمير والإسكان.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع عدد نقاط البيع فى الأسواق المصرية إلى 72 ألفًا

البنك الأهلى: 36 مليار دولار تنازلات النقد الأجنبى منذ تحرير سعر الصرف

بعد عامين على "التعويم".. 25.46 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى لمصر

أخبار الاقتصاد

أحمد يعقوب

برنامج بنكنوت

أسعار الذهب

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة