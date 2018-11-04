تعرف على سعر الذهب المتوقع فى 2019.. وكيف تتحدد الأسعار فى مصر؟

كتب - حسن رمضان

قال إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، لبرنامج "بنكنوت" إن "الذهب" يعد ملاذًا استثماريًا آمنًا فى أوقات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الذهب زيادة بنسبة أعلى من 20% خلال العام القادم 2019، لافتًا إلى أن الزيادة الكبيرة فى أسعار الذهب والتى كانت استثنائية، كانت فى أعقاب تحرير سعر صرف الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016، وبعد مرور عامين من "تعويم الجنيه" واستقرار سوق الصرف، يعود معدل الزيادات السنوية بـ20% إلى 25% سنويًا.

وأضاف إيهاب واصف، عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، خلال لقاء مع برنامج "بنكنوت"، الذى يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، على راديو "نغم إف إم"، أن العوامل التى تحدد أسعار الذهب فى مصر تشمل أسعار الذهب فى البورصات العالمية، وسعر الدولار مقابل الجنيه وعوامل العرض والطلب على المعدن النفيس فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن تلك العوامل تحدد أسعار الذهب فى السوق المحلية على مدار اليوم، موضحًا أن الأخبار الاقتصادية والأزمات الدولية من العوامل التى تؤثر أيضًَا على السعر عالميًا.

يُذاع برنامج "بنكنوت" على إذاعة "نغم إف إم" من الساعة 12 ظهرًا، وحتى الواحدة ظهرًا، ويُعد أكبر برنامج اقتصادى شامل فى مصر، يقدمه الإعلامى أحمد يعقوب، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة "اليوم السابع"، والإذاعية نيرة شريف، ويُذاع يوم الثلاثاء من كل أسبوع، برعاية البنك الأهلى المصرى و"التجارى وفا بنك" وبنك التعمير والإسكان.