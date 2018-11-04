تعرف على المشاركة المصرية بمعرض الصين للواردات × 5 معلومات

كتب إسلام سعيد

تنطلق يوم الإثنين المقبل فعاليات معرض الصين الدولى للواردات، والذى يقام خلال الفترة من 5-10 نوفمبر-الجارى بمدينة شنغهاى الصينية، ويقدم اليوم السابع فيديو جراف حول المشاركة المصرية في هذا المعرض.

- تشارك مصر كضيف شرف المعرض ويفتتح الجناح المصرى الرئيس الصينى شى جين بينج والدكتور و مصطفى مدبولى رئيس الوزراء

- يضم الجناح المصرى 38 شركة على مساحة 256 متر مربع .

- المعرض فرصة هامة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الصينى.

- المعرض يشارك به ـأكثر من 150 ألف مشتري وهو ما يسهم فى فتح السوق الصيني أمام مصر

- يضم المعرض قسماً للأجنحة الوطنية لعدد 10 دول وقسماً لأجنحة الشركات لعدد 101 دول.

- المعرض يتضمن فعاليات تشمل لقاءات ثنائية ولقاءات لتوفيق الأعمال ومنتديات استثمارية وفعاليات سياحية.