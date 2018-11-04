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تظاهرات فى بلغاريا ضد رفع أسعار المحروقات

الأحد، 04 نوفمبر 2018 06:17 م
تظاهرات فى بلغاريا ضد رفع أسعار المحروقات رئيس بلغاريا
أ ف ب
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نظمت تظاهرات في 7 مدن بلغارية السبت والاحد ضد رفع أسعار المحروقات التي تضغط بشدة على مستوى عيش مواطني البلد الافقر في الاتحاد الاوروبي، بحسب الاذاعة العامة.

وعطل نحو 200 متظاهر الاحد لمدة ساعة الطريق الرابطة بين بلغاريا واليونان في منطقة سيميلتي جنوب غرب ، وفي يامبول جنوب شرق لوح متظاهرون برايات سوداء في محطات توزيع محروقات قبل غلق الطريق.

كما نظمت مواكب احتجاج بالسيارات السبت في ثلاث مدن بينها مونتانا شمال غرب المنطقة الافقر داخل الاتحاد الاوروبي.

وأوضح سفيتوسلاف بينتشوف الخبير في جمعية موزعي النفط والغاز ان "اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية ارتفعت بنسبة 17 % بين أغسطس ونهاية أكتوبر" في حين ان اسعار المحروقات في بلغاريا ارتفعت "بنحو 5 %، كما هي الحال في الاتحاد الاوروبي".

وأضاف ان "تطور الاسعار سيكون رهن آثار العقوبات الامريكية على ايران، اعتبارا من 5 نوفمبر، ورد فعل المملكة السعودية".

لكن متظاهرين قالوا للاذاعة العامة إن أسعار المحروقات البالغة حاليا 1,2 يورو لليتر الديزل كمعدل و1,19 يورو لليتر البنزين، يجب ان تراعي مستوى العيش في بلغاريا حيث يبلغ معدل الاجر 575 يورو.

وفي الاسواق العالمية شهدت أسعار النفط في الاول من أكتوبر ارتفاعا هو الاعلى منذ عامين ونصف عام مع بلوغ سعر برميل الخام برنت اكثر من 85 دولارا، ويتوقع أن يستمر ارتفاع سعر النفط مع العقوبات الاميركية الجديدة التي تستهدف صادرات النفط الايراني.

 


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