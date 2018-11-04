ترحيل 21 مهاجرًا أفريقيًا حاولوا التسلل إلى دول الجوار بطريقة غير شرعية

كتب محمود عبد الغنى

رحلت سلطات مطار القاهرة الدولى، 21 مهاجرًا أفريقيًا غير شرعيين، حاولوا التسلل إلى دول الجوار والإقامة بطريقة غير شرعية.

ووصل المرحلون على متن عدة رحلات، ضمت مهاجرين من عدة دول أفريقية، وتم ترحيلهم على الطائرات المتجهة إلى بلادهم بعد فحص أوراقهم وإخطار سفاراتدولهم بالقاهرة.

كما ألقت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، القبض على 34 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، كما تم ضبط 302 مخالفة مرورية، خلال 24 ساعة عبر عدد من الحملات الأمنية، داخل حيز المطار وعلى الطرق المؤدية من وإلى الصالات.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه تم تشكيل فريق من الإدارات المختلفة العاملة بالمطار، وتم القيام بعدد من الحملات الأمنية على جميع مداخل ومخارج المطار، وداخل الساحات وأمام الصالات وأسفرت عن إلقاء القبض على 34 هاربًا من تنفيذ أحكام قضائية، وضبط 302 مخالفة مرورية، وأنه تم ترحيل المضبوطين إلى قسم الخليفة تمهيدًا لترحيلهم للأقسام التابعين لها لمباشرة تنفيذ الأحكام الصادرة لهم.