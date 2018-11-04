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ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."القلعة" فى الصدارة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.."القلعة" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 231.9 مليون ورقة، وبقيمة تداول 835.7 مليون جنيه، تلتها "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول بلغ 96 مليون ورقة، وقيمة تداول 52.1 مليون جنيه.
 
 
وجاءت فى المركز الثالث "حق الاكتتاب لشركة بالم هيلز للتعمير-3" بحجم تداول بلغ 74.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 21.8 مليون جنيه، تلتها "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 59.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 122.7 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 48.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 113.4 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
وفى المركز السادس جاء "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 47.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 30.1 مليون جنيه، تلتها "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 45.5 مليون جنيه، وقيمة تداول 124.6 مليون جنيه، ثم " أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول 32.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 162.9 مليون جنيه، وفى التاسع "الكابلات الكهربائية المصرية" بحجم تداول 27 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 26.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 26.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 159.7 مليون جنيه.
 
 
 

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