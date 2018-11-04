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تراجع أسعار الخضار اليوم الأحد 4-11-2018

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:00 ص
تراجع أسعار الخضار اليوم الأحد 4-11-2018 بطاطس _ أرشيفية
أسماء أمين
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تراجعت اليوم الأحد 4 نوفمبر  سعر البطاطس  نصف جنيه  بسوق العبور بحيث سجل سعر كيلو البطاطس من 5 الى 6 جنيها وبلغ سعر كيلو الطماطم من 6 الى 9.5 جنيها كما تراجع سعر البصل بحيث  بلغ سعره  من 3.25 إلى 4.75 جنيها ، كما تراجع سعر كيلو الكوسة جنيها ليصل من 3-5 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر بين 3 إلى 5 جنيهات، والخيار الصوب من 3 الى  5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 الى  3 جنيها ، والفاصوليا الخضراء 5 الى 10جنيه، وبلغ سعر البامية من 12 الى 15 جنيها ، والملوخية 3 الى 3,5 جنيهات.

كما تراجع سعر كيلو البسلة2 جنيها  ليصل من8-10 جنيها، وتراجع سعر السبانخ ليصل من 5 الى 7جنيها والقلقاس بلغ من 2 الى 4.5 جنيها وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 الى 3  جنيها والباذنجان الرومى بلع سعره من 1 الى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 2 إلى 3.5 جنيها ، والفلفل الرومى  الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 8 جنيها.


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