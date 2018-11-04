تجديد حبس عاطل لتعديه على أولياء أمور معهد أزهرى بحلوان



جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح حلوان، حبس عاطل، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتعدى على أولياء أمور المعهد الأزهرى.

وكان العميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، تلقى بلاغًا من أولياء الأمور بمعهد أزهرى، يفيد تعدى أحد البلطجية عليهم أثناء اصطحابهم ذويهم إلى المعهد الأزهرى بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وبعمل التحريات تبين قيام المدعو "م.د"، 25 سنة، عاطل، بالاعتداء على عدد من أولياء الأمور والقيام بأعمال فرض سيطرة وعنف، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه وحرر المحضر اللازم واصدرت النيابة قرارا بحبسه 4 أيام جددها قاضى المعارضات.