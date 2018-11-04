تأجيل وقف قرار "التعليم" بإلغاء تدريس "المستوى الرفيع" لجلسة 11 نوفمبر

كتب ــ أحمد عبدالهادى

أجلت محكمة القضاء الإدارى الدائرة السادسة "تعليم" بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من عمرو عبد السلام المحامي وكيلا عن عدد من أولياء الأمور، والتي يطالب فيها بوقف قرار وزير التعليم بإلغاء تدريس كتب مواد المستوى الرفيع بالمدارس التجريبي لجلسة 11نوفمبر المقبل .

اختصم الطعن الذي حمل رقم 1152 لسنة 73 قضائية كل من، وزير التربية والتعليم.

وذكرت الدعوى أن ذلك القرار لم يستند إلى مبادئ تكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور، وبذلك يكون مخالفا للقانون والدستور.