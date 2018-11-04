تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته فى المرج لـ27 نوفمبر

كتب أحمد حسنى

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لجلسة 27 نوفمبر، لتقرير الطب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمود حسن" وشهرته محمود المصري "نقاش"، بقتل المجني عليه محمود محمد ة، مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وتوجه إلى مسكنه، وما أن ظفر به حتي طرحه أرضا فسقط علي قطع من الزجاج، ووالي عليه الاعتداء، بأن اطبق بقطعة من قماش حول رقبته قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.