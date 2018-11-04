video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:44 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته فى المرج لـ27 نوفمبر

الأحد، 04 نوفمبر 2018 11:25 ص
تأجيل محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته فى المرج لـ27 نوفمبر محكمة -أرشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،  محاكمة المتهم بقتل مواطن لسرقته بالمرج لجلسة 27 نوفمبر، لتقرير الطب الشرعي.
 
صدر  القرار  برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري و أحمد إبراهيم محمد، وأمانة  سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.
 
وكشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم "محمود حسن" وشهرته محمود المصري "نقاش"، بقتل المجني عليه محمود محمد ة، مع سبق الإصرار  بأن بيت النية وعقد العزم علي قتله وتوجه إلى مسكنه،  وما أن ظفر به حتي طرحه أرضا  فسقط علي قطع من الزجاج،  ووالي عليه الاعتداء،  بأن اطبق بقطعة من قماش حول رقبته قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته التي أودت بحياته.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"النقض" تؤجل طعن الإعدام والمؤبد لمتهمى أحداث الدقى لـ16نوفمبر

تأجيل فيلم "الفارس" لـ كريم عبد العزيز.. تعرف على السبب

"إعلام البرلمان" تؤجل اجتماعها لمناقشة إنتاج وزارة الثقافة فيلما عن حرب أكتوبر للسبت

القتل العمد

جنايات القاهرة

اخبار الحوادث

قتل خطأ




لا تفوتك
تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

تفاصيل جدول أعمال منتدى شباب العالم.. 27 جلسة حول السلام والتطوير والإبداع

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

طقس اليوم مائل للحرارة على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

ثلاثية الأهلى ضد الترجى حديث العالم.. الصحافة البرتغالية: المارد الأحمر يقترب من اللقب التاسع.. CNN: الساحر وليد سليمان نجم المباراة.. وماركا الإسبانية تتساءل عن سر استبعاد الـ"VAR" من احتساب ركلة جزاء الضيوف

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

الحكومة تعلن نظام التعاقدات البديل المؤقت للتعيينات .. "التخطيط":6 شروط للتعاقد والعدد لا يزيد عن %3 من الموظفين بالوحدة.. ولسنا ملزمين بالتثبيت أو بالتعيين فى وظائف دائمة.. واختيار المتعاقدين على أساس والكفاءة

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

محمد صلاح فى اختبار جديد مع ليفربول ضد أرسنال والننى يغيب

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

أجمل فساتين الخريف لكل مناسبة.. من الشغل للحفلات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة