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"بى اى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:00 ص
"بى اى جى للتجارة" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1013.6 ألف ورقة بقيمة قدرها 1180.3 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وأضاف تقرير البورصة، أن الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 608.9 ألف ورقة، بقيمة قدرها 717.7 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بحجم تداول بلغ 220 ألف ورقة، وبقيمة 642.9 ألف جنيه.
 
وجاءت شركتا البدر للبلاستيك، انترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات الملاحية فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول  ألف ورقة بقيمة 0.6 ألف جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 0.1 ألف ورقة بقيمة 0.2 ألف جنيه الثانية. 
 
وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 2626.4 ألف ورقة مالية بقيمة 3133.4 ألف جنيه من خلال تنفيذ 558 عملية.
 
 
 

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