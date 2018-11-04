بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وشركة الصعيد للنقل والسياحة

وقع الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول تعاون مع شركة الصعيد للنقل والسياحة.

ووفقًا للبروتوكول تقوم الشركة بتقديم خدمة النقل إلى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى مدن ومحافظات الوجه القبلى بتعريفة مخفضة، وتقديم نسبة خصم 20% على جميع الخطوط على أن يتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات قيمة استخراج الكارنية.

وأوضح الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على تقديم كل الخدمات الممكنة لجميع طلابها والعاملين بها، متمنيًا نجاح البروتوكول وأن يستفيد منه الجميع.

وأشار السيد اللواء عادل جلال رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد، إلى أن الشركة تتشرف بوجودها بقلعة جامعة عين شمس ويسعدها تخفيف عبء الطلاب والعاملين بالجامعة وتسهيل تننقلاتهم، موضحًا أن شركة الصعيد هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فهى تقدم خدماتها بالوجة القبلى والصعيد وصولًا إلى حلايب وشلاتين، كما تقدم الشركة خدمات سياحية ورحلات داخل مصر ورحلات الحج والعمرة.

وتعهد سمير عبد الناصر بتوفير منفذ لبيع التذاكر بحرم الجامعة، منوهًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تفعيل التعاون مع شركتى شرق الدلتا التى تقدم خدماتها فى شمال وجنوب سيناء ومدن القناة وشركة غرب الدلتا التى تخدم المنطقة الغربية وصولًا إلى السلوم.

شهد توقيع البروتوكول سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة شاهين مدير المركز الإعلامى بالجامعة، واللواء جمال صالح العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الصعيد، وفاتن محمود إبراهيم رئيس قطاع السياحة بالشركة، ومحمود عبد الفتاح مدير عام النقل الدولى بالشركة.