video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:37 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وشركة الصعيد للنقل والسياحة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:58 م
بروتوكول تعاون بين جامعة عين شمس وشركة الصعيد للنقل والسياحة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

وقع الدكتور نظمى عبد الحميد نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بروتوكول تعاون مع شركة الصعيد للنقل والسياحة.

 

ووفقًا للبروتوكول تقوم الشركة بتقديم خدمة النقل إلى الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة إلى مدن ومحافظات الوجه القبلى بتعريفة مخفضة، وتقديم نسبة خصم 20% على جميع الخطوط على أن يتم تحصيل مبلغ 10 جنيهات قيمة استخراج الكارنية.

 

وأوضح الدكتور نظمى عبد الحميد، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن الجامعة تحرص على تقديم كل الخدمات الممكنة لجميع طلابها والعاملين بها، متمنيًا نجاح البروتوكول وأن يستفيد منه الجميع.

 

وأشار السيد اللواء عادل جلال رئيس مجلس إدارة شركة الصعيد، إلى أن الشركة تتشرف بوجودها بقلعة جامعة عين شمس ويسعدها تخفيف عبء الطلاب والعاملين بالجامعة وتسهيل تننقلاتهم، موضحًا أن شركة الصعيد هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى فهى تقدم خدماتها بالوجة القبلى والصعيد وصولًا إلى حلايب وشلاتين، كما تقدم الشركة خدمات سياحية ورحلات داخل مصر ورحلات الحج والعمرة.

 

وتعهد سمير عبد الناصر بتوفير منفذ لبيع التذاكر بحرم الجامعة، منوهًا إلى أنه بموجب هذا البروتوكول سيتم تفعيل التعاون مع شركتى شرق الدلتا التى تقدم خدماتها فى شمال وجنوب سيناء ومدن القناة وشركة غرب الدلتا التى تخدم المنطقة الغربية وصولًا إلى السلوم.

 

شهد توقيع البروتوكول سهيل محمود حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هبة شاهين مدير المركز الإعلامى بالجامعة، واللواء جمال صالح العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الصعيد، وفاتن محمود إبراهيم رئيس قطاع السياحة بالشركة، ومحمود عبد الفتاح مدير عام النقل الدولى بالشركة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة عين شمس تطلق اليوم معرض "صنع بفخر فى مصر" فى دورته الخامسة

جامعة عين شمس تطلق غدًا معرض "صنع بفخر فى مصر" فى دورته الخامسة

جامعة عين شمس تستعد لانطلاق النسخة الخامسة لمعرض "صنع بفخر فى مصر"

جامعة عين شمس: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات اتحادات الطلاب

السياحة

جامعة عين شمس

بروتوكول تعاون




لا تفوتك
تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

تمثال محمد صلاح يزين منتدى شباب العالم.. صور

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

منتدى شباب العالم يحقق نجاحا منقطع النظير... اتصالات البرلمان: مشاركة 160دولة و5000 شاب حدث هام..وعلاء والى: لفت أضواء وأنظار العالم لمصر.. ومحمد أبو حامد: محور هام للتقارب بين الشعوب

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

الأسطح الخضراء مستقبل الزراعة فى القاهرة.. مديرية الزراعة تبدأ بسطح الديوان.. وتؤكد: تكلفة المتر 400 جنيه بدلا من 3 آلاف ويستمر لـ10 سنوات ونستهدف 10% من أسطح العاصمة ودورات تدريبية مجانا للمواطنين.. صور

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

ديربي لندني بين تشيلسي ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لماذا لن ترتدى ميجان ماركل فستانًا من فيكتوريا بيكهام أبدًا؟

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة