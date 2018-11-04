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اليوم السابع: الثأر لشهداء المنيا

الأحد، 04 نوفمبر 2018 07:54 م
اليوم السابع: الثأر لشهداء المنيا اليوم السابع
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تتابع اليوم السابع فى عدده المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها "الثأر لشهداء المنيا"، بعد أن تمكنت قوات الأمن من قتل 19 إرهابيا متورطين فى حادث دير الأنبا صموئيل، إضافة إلى تغططية خاصة لفعاليات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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