اليوم السابع: الثأر لشهداء المنيا

تتابع اليوم السابع فى عدده المطبوع الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، فى مقدمتها "الثأر لشهداء المنيا"، بعد أن تمكنت قوات الأمن من قتل 19 إرهابيا متورطين فى حادث دير الأنبا صموئيل، إضافة إلى تغططية خاصة لفعاليات اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



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- أخطر رسائل السيسى فى اليوم الأول لمنتدى الشباب بشرم الشيخ: بعض مفردات الخطاب الدينى لم تعد صالحة.. الدولة معنية بأنها تبنى فى كل مجتمع جديد الكنائس لمواطنيها لأن لهم الحق فى العبادة.. ونحرص فى مواجهة التطرف ألا يترتب عليها بناء عداءات بالمجتمع.. لو عندنا يهود هنبنى لهم دور عبادة.. من حق المواطن أن يعبد كما يشاء أو لا يعبد.. وإحنا مش بنميز بالدين أو بنقول ده مسلم وده مسيحى.. وأخرجنا قانون بناء الكنائس لتحقيق الاستقرار



- الرئيس يحذر مجدداً من الانتحار القومى.. حشد الشباب والرأى العام فى تغيير الأمر بقوة قد يخرج عن السيطرة ما يؤدى.. إلى إحداث فراغ هائل يؤدى إلى تدافع القوى المحلية والأجنبية للتدخل

- السيسى للعالم بلسان أفريقيا: لا تستَعلُوا علينا.. أفريقيا تواجه تحديات عديدة وتحرك فقراء القارة للدول الغنية لربط الجسور.. وليس ابتزازاً.. وأقول لكل إنسان وإنسانة أفريقية "إوعى تفقد حلمك"