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اليوم.. آخر موعد لسداد دفع مقدمات حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع جنة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 04:00 ص
اليوم.. آخر موعد لسداد دفع مقدمات حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع جنة المهندس طارق السباعى نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
كتب أحمد حسن
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قال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، إن اليوم الأحد آخر موعد لدفع مقدمات حجز 7 آلاف وحدة سكنية بمشروع جنة للإسكان الفاخر.

 

وأوضح أن مساحات الوحدات تتراوح بين 100 و150 م2، بمدن: 6 أكتوبر، الشروق، دمياط الجديدة، الشيخ زايد، العبور، والمنيا الجديدة، لافتًا إلى أن الحجز سيبدأ يوم 19 الشهر الجارى.

 

وقال المهندس طارق السباعى: يتم سداد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مبلغ 500 جنيه مصروفات تسجيل، دفعة واحدة وغير مجزأ، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: سويفت كود (HDBKEGCAXXX) بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو الـACH، عن طريق جميع البنوك لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، أو تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى (من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك)، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: (اسم المتقدم للحجز رباعى – رقم بطاقة الرقم القومى 14 رقماً "سارية")، ويتم استكمال سداد 15%، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 14/12/2018 وحتى 13/1/2019، وبنفس أسلوب سداد مقدم الحجز (سويفت / ACH / تحويل داخلى لحساب بنك التعمير والإسكان – فرع الدقى، من أى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان فى حالة وجود حساب للعميل بالبنك).

 

وفى حالة السداد لباقى قيمة الوحدة خلال شهرين من تاريخ حجز الوحدة المطلوبة يتم خصم 7% من القيمة الإجمالية للوحدة، شريطة الالتزام باستكمال قيمة جدية الحجز إلى 15 % بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء)، من إجمالى ثمن الوحدة، خلال شهر من تاريخ الحجز.


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