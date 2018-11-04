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المشدد 6 سنوات لـ"مجند" لاتجارة فى الهيروين والحشيش بالمعصرة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:16 م
المشدد 6 سنوات لـ"مجند" لاتجارة فى الهيروين والحشيش بالمعصرة محكمة -أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالسجن المشدد 6 سنوات على مجند، بتهمة التجارة بالمواد المخدرة "هيروين، حشيش" بالمعصرة، وذلك أثناء حيازته للمواد المخدرة قبل ترويجها بالمنطقة، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، بالإضافة إلى سلاح أبيض.
 
وصدر الحكم برئاسة المستشار صلاح محجوب، وعضوية كل من المستشار خالد مصطفى، والمستشار وليد شحاته.
 
والبداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة، تفيد بقيام "كريم.ع" 19 سنة مجند، بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين، والحشيش"، وبجمع المعلومات، وبإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة.
 
وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته "100 جرام هيروين، و50 جرام حشيش"، ومناقشته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار وترويجها فى المنطقة، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.
 
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتمت إحالة المتهم للنيابة العامة التى أحالته عقب انتهاء التحقيقات معه لمحكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات.
 
 

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