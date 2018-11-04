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السير الذاتية لمرشحين "إخوان" لوظائف مصرفية ضمن أحراز "التخابر مع حماس"

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:37 م
السير الذاتية لمرشحين "إخوان" لوظائف مصرفية ضمن أحراز "التخابر مع حماس" المستشار محمد شيرين فهمى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس
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عرضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أثناء  إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و23 متهما من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بقضية  التخابر مع حماس "إيميل" يتضمن سير ذاتية لعناصر إخوان بشأن ترشحهم لوظائف مصرفية بمنطقة خليج السويس.
 
 
وعرضت المحكمة  رقم 347، وهو عبارة عن إيميل من أحمد النجار إلي شحاتة عبد الله شحاتة خطاب، ويتضمن "السير الذاتية للمرشحين بشأن وظائف مصرفية بمنطقة خليج السويس، لبعض عناصر الإخوان والموالين لهم".
 
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وبحضور محمود حجاب ممثل النيابة العامة، وسكرتارية حمدى الشناوى.
 
 
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
 
  
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

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