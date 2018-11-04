الرى تعرض إنجازات قطاع التدريب خلال شهر أكتوبر

شهد قطاع التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى وفروعه بالأقاليم العديد من الإنجازات والأنشطة خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث قام القطاع بتنفيذ العديد من الأنشطة بالمقر الرئيسى، ففي ضوء برتوكول التعاون المبرم بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ومنظمة "جايكا" اليابانية، استقبل القطاع وفدا ممثلا للمنظمة؛ لمناقشة الإجراءات اللوجستية التي يقوم بها القطاع تمهيدا لعقد عدد من الدورات التدريبية خلال الفترة القادمة لصالح دولة اليمن.

يأتي ذلك فى إطار الدور الإقليمي لقطاع التدريب في منطقة الشرق الأوسط، وفي ضوء بروتوكول التعاون بين قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ووزارة البيئة في مجال التدريب وتنمية القدرات تم تنفيذ عدة دورات للعاملين بوزارة البيئة تحت عنوان "إدارة الوقت وضغوط العمل.. تقييم أداء العاملين.. إدارة الجودة الشاملة.. إدارة المكاتب والسكرتارية" بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من خلال خطة تدريبية متكاملة تم وضعها بالتنسيق بين الوزارتين بما يخدم مجالات العمل بالوزارتين وبما يحقق الصالح العام.

وفي إطار الاهتمام بتزويد القيادات المستقبلية بالمهارات الإدارية والفنية اللازمة لتولي المهام المستقبلية، قام القطاع بتنفيذ مجموعة دورات تدريبية لـ 300 مهندس وتأهليهم لشغل وظيفة مساعد مدير أعمال والتي تم خلالها العمل على رفع القدرات الهندسية والإدارية والمالية للمهندسين، بما يتماشى مع استراتيجية بناء القدرات بالوزارة، واهتماما بتزويد العاملين بالوزارة بمهارات الحاسب الآلي في مختلف المجالات قام القطاع بتنفيذ دورة تدريبية في مجال برنامج "SQL Server" لـ 18 متدربا من مختلف قطاعات الوزارة.

وأكد الدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري أنه حرصا من القطاع على إلمام العاملين في مجال الشئون المالية والإدارية بقانون الخدمة المدنية الجديد، قام القطاع بتنفيذ برنامج تدريبي مدته ثلاثة أيام في هذا المجال، بما يتيح للمتدربين الإلمام بتفاصيل القانون الجديد لتطبيقه، وبما يخدم صالح العاملين، ويحسن من أدائهم وتطوير منظومة العمل بالوزارة، كما تم تنفيذ هذا البرنامج في أكثر من فرع من فروع القطاع لنشر الوعي بهذا القانون، حيث تم تنفيذه أيضا في فرعي القطاع بإلمنيا وإسنا.

وقام الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل أول وزارة الري والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور ممدوح عنتر رئيس قطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بافتتاح الدورة التدريبية في مجال "إعداد القيادات الشابة الهندسية"، حيث يتم تنفيذ البرنامج لـ 30 مهندسا، وذلك في الفترة من 21 أكتوبر الماضي ويستمر حتى 21 فبراير العام القادم، وجاري البدء في الاستعداد لتنفيذ هذا البرنامج للقيادات الشابة الإدارية، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري لتنمية قدرات كافة شباب الوزارة، كما قام الدكتور رجب بجولة تفقدية بالقطاع لمتابعة أنشطة القطاع والدورات الجاري تنفيذها حاليا.

وفي نطاق المراكز الفرعية على مستوى الجمهورية، قام فرع دمنهور بتنفيذ البرنامج التدريبي في مجال (MS Word) لـ 24 متدربا، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال (Excel) لـ 26 متدربا من مختلف قطاعات الوزارة، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال صياغة وكتابة العقود لمدة ثلاثة أيام لـ 20 متدربا، كما قام فرع كفر الشيخ بتنفيذ البرنامج التدريبي في مجال أصول ومهارات التحقيق الإداري لمدة يومين لـ 32 متدربا، وتم تنفيذ البرنامج التدريبي في مجال الحجز الإداري وآلية تحرير المخالفات ولمدة يومين لـ 45 متدربا من مختلف قطاعات الوزارة ري وصرف وميكانيكا وكهرباء وتوسع.

كما قام فرع الزقازيق بتنفيذ البرنامج التدريبي في مجال تشغيل الحاسب الآلي وإستخدام شبكة الإنترنت لمدة خمسة أيام لـ 22 متدربا وتنفيذ البرنامج التدريبي في مجال بناء وإدارة فرق العمل لـ 19 متدربا وتنفيذ البرنامج التدريبي "قياس التصرفات" لمدة ثلاثة أيام لـ 22 متدربا من مختلف قطاعات الوزارة، والذي تم فيه قيام المتدربين برحلة علمية خلف قنطرة الكيلو 21 بحر مويس، وذلك استمرارا لنهج قطاع التدريب في دعم الجوانب العملية للبرامج التدريبية بجانب الجوانب النظرية، وتنفيذ ندوة توعية حول قانون التعويضات حضرها 23 مشاركا للتعرف على النصوص القانونية التي تنظم التعويضات داخل وزارة الري وطبقا للقانون المصري، وتم تنفيذ ندوة بعنوان الضريبة على المرتبات لـ 47 متدربا.

ونظم فرع الفيوم ندوة بعنوان التوجهات الحديثة في إدارة الموارد المائية لـ 26 متدربا، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبى في مجال Word لـ 14 متدرب بفرع المنيا، وتنفيذ دورة تدريبية في مجال تشغيل الحاسب الآلى واستخدام الإنترنت (Windwos7) لـ 18 متدربا.

كما قام فرع إسنا بتنفيذ دورة تدريبية في مجال قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتطبيقاته ولائحته التنفيذية لـ 14 متدربا، وتنفيذ دورة اللغة الإنجليزية "مستوى ثان" لمدة خمسة أيام لـ 18 متدربت من مختلف قطاعات الوزارة، كما تم تنفيذ البرنامج التدريبى في مجال (PLC) Programmable Logic Control مستوى أول لمدة خمسة أيام لـ16 متدربا من مختلف قطاعات الوزارة، بالتعاون مع الإدارة العامة للتوجيه المائي بجنوب الوادي بإسنا.

وفي إطار المساهمة في الدعم الفني لروابط مستخدمي المياه والمشاركة في إدارة منظومة المياه، تم عقد 19 ندوة تحت عنوان "الدعم الفني لروابط مستخدمي المياه وفريق العمل، لروابط محافظات قنا والأقصر وأسوان.