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الرئيس الإريترى: اتفاق السلام مع إثيوبيا يجرى تنفيذه بصورة جيدة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 03:25 م
الرئيس الإريترى: اتفاق السلام مع إثيوبيا يجرى تنفيذه بصورة جيدة الرئيس الإريترى أسياس أفورقى
أ ش أ
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صرح الرئيس الإريترى أسياس أفورقى ، بأن الاتفاق الذي تم توقيعه مع رئيس الوزراء الإثيوبى، آبى أحمد، فى يوليو الماضى يجري تنفيذه بصورة جيدة .
ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية عن الرئيس أفورقى، قوله ، إن تقارب ( أسمرة ) مع إثيوبيا سيكون له تأثير إيجابى على المنطقة، مشيرا إلى أن الأولوية الآن تتمثل فى بناء الثقة، وتهيئة المناخ الملائم بين البلدين.
وأكد أن السلام بين ( أسمرة ) و( أديس أبابا ) سينعكس إيجابا على دول حوض النيل، والقرن الافريقى، والبحر الأحمر، لافتا إلى أن العلاقات بين البلدين بدأت فصلا جديدا، داعيا الإريتريين إلى العمل الجاد للاستفادة من الفرص المتاحة.
وكانت بريطانيا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن يوم /الخميس / الماضى يدعو إلى رفع حظر الأسلحة ، وحظر السفر ، وتجميد الأصول والعقوبات ضد إريتريا.
ومن المقرر أن يصوت المجلس على القرار المقترح فى 14 نوفمبر الجارى، إلى جانب توقعات حول تبنى هذا الإجراء بعد تغيير موقف الولايات المتحدة.
يذكر أن إريتريا وإثيوبيا وقعتا اتفاق سلام فى يوليو الماضى، أنهى عقدين من العداء.


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