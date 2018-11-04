الدوحة تحولت لمقبرة كبرى.. قطريليكس تواصل فضح نظام الحمدين مع العمالة الوافدة

واصل حساب "قطريليكس"، فضح جرائم النظام القطرى، مع العمالة الأجنبية الوافدة، والتى تعمل ضمن مشروعات وإنشاءات مونديال 2022.
وكشف الحساب عن أن تنظيم الحمدين، حول الدوحة إلى مقبرة كبرى للعمال الذين يعملون فى المشاريع الإنشائية للمونديال، وأنه تفنن فى التنكيل فى هذه العمالة المغلوبة على أمرها.
#النظام_القطري حولت #الدوحة إلى مقبرة كبرى بسبب مشروعات #مونديال_2022 وتتفنن في التنكيل بالعمالة الوافدة المغلوبة على أمرها#قطريليكس#سحب_مونديال_قطر#قطر_تنتهك_الإنسانية#الوعد_2022https://t.co/xUjxWrnkvq pic.twitter.com/N3gqa8FuNV— قطريليكس QatariLeaks (@qatarileaks) ٤ نوفمبر ٢٠١٨
ونقل الحساب عن صحيفة novethic الفرنسية، إن عشرات العمال بمواقع إنشاءات مونديال قطر لم يحصلوا على رواتبهم منذ أشهر وأجبروا على العمل مجانا وسط ظروف غير صحية ودون ما يكفيهم من الطعام أو القدرة على العودة لبلدانهم.
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