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الحكومة السودانية تؤكد اهتمامها بتوفيق أوضاع النازحين فى دارفور

الأحد، 04 نوفمبر 2018 05:59 م
الحكومة السودانية تؤكد اهتمامها بتوفيق أوضاع النازحين فى دارفور الرئيس السودانى عمر البشير
أ ش أ
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أكد والى ولاية شمال دارفور بالسودان الشريف محمد عباد سموح، اهتمام الحكومة بتوفيق أوضاع النازحين بصورة نهائية عبر خيارات الإدماج أوالتوطين أوالعودة الطوعية إلى مناطقهم الأصلية.

جاء ذلك، في كلمة والي ولاية شمال دارفور، اليوم الأحد، بمدينة الفاشر عاصمة شمال دارفور، خلال لقائه مع القيادات الإدارية والأهلية لمعسكرات زمزم وأبوشوك، والسلام للنازحين.

وكشف الوالي عن تخطيط المعسكرات الثلاثة وتحويلها إلى أحياء سكنية مكتملة الخدمات، وذلك بعد انتفاء الأسباب كافة التي أدت إلى قيام تلك المعسكرات في وقت سابق.

وأكد أن كل أسرة ترغب في الاستقرار بالمخططات الجديدة سيتم منحها قطعة أرض بمساحة 300 متر مربع بشهادة بحث، مع منح أسماء جديدة للمخططات السكنية الجديدة، وربطها بشبكة مياه داخلية وتقديم خدمات تلائم السكان اجتماعياً وبيئياً وتسهم في تعزيز النسيج الحضري لسكان المدينة.

وقال سموح "إن حكومته ستعمل على توفير الخدمات الأساسية بالمخططات السكنية الجديدة وبمناطق العودة، خاصة المياه والصحة والتعليم وتوفير الأمن والاستقرار".. مؤكدا حرص الحكومة على المحافظة على الموسم الزراعي حتى يتم حصاد كل المحاصيل.

من جانبه، استعرض معتمد محلية الفاشر التجاني عبد الله صالح، الترتيبات التي تقوم بها محليته مع جهات الاختصاص الأخرى بوزارة البنى التحتية والتخطيط العمراني، لتوفيق أوضاع النازحين بصورة نهائية، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بممسكات العودة الطوعية والتوطين، بعد أن تهيأت الظروف بشكل كامل .

 


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