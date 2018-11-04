الحزب الحاكم بميانمار يعلن خسارته 6 مقاعد فى الانتخابات الفرعية

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أعلن حزب ميانمار الحاكم، الذي تقوده الرئيسة أونج سان سوكي، أنه تعرض للهزيمة في 6 دوائر انتخابية في الانتخابات الفرعية الوطنية، ما يظهر دعما غير متساو للحكومة الحالية بعد سلسلة من الخلافات.

وقالت صحيفة ميانمار تايمز على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد - "إن حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية خسر 3 مقاعد كان يشغلهم قبل التصويت لصالح أحزاب معارضة، كما فقد مقاعد ولايات راخين وتشين وشان لصالح الأحزاب العرقية".

وأوضحت أن نتائج الاقتراع الذي جرى أمس ظهرت في 12 من بين 13 إقليما مشيرة إلى أن حزب اتحاد التضامن والتنمية المعارض الرئيسي المدعوم من الجيش نافس على 10 مقاعد، بينما نافس الحزب الحاكم على 13 مقعدا.

ولفتت الصحيفة إلى أنه حسب تصريحات لمسؤولي الانتخابات ونتائج الأحزاب السياسية، فإن الحزب الحاكم فاز بـ7 مقاعد فقط من الـ12 مقعدا، التي تم إعلان نتائجها.