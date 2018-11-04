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الجيزة تستجيب لشكاوى سكان منطقة مصنع المكرونة بالعمرانية من القمامة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 12:28 م
الجيزة تستجيب لشكاوى سكان منطقة مصنع المكرونة بالعمرانية من القمامة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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تلقى محافظة الجيزة شكوى من الأهالى بشأن انتشار القمامة بمنطقة الرماية بالهرم ومنطقة مصنع المكرونه بالعمرانية .
 
ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالدفع بفرق وعمال النظافة لرفع المخلفات المتواجده بالمنطقة مع تكليفهم بالمرور الدورى على المنطقة لرفع اى مخلفات منها أولاً بأول.

الجيزة تستجيب لاهالى بولاق الدكرور

تلقت محافظة الجيزة شكوى من أهالى بولاق الدكرور والمتعلقه بعدم وجود أسوار حديدية فى الجانب الأيمن من كوبرى السيارات المتجه لشارع جامعة الدول العربية بالإضافه إلى مطالبتهم بالتواجد المرورى أسفل الكوبرى .
 
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأن مديرية الطرق والنقل بالمحافظة قامت بتركيب الأسوار الحديدية المفقودة بالكوبرى كما تم إخطار الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع نقطه أمنية بشارع ناهيا لتنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث.
 
 

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