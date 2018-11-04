"الجارالله" مشيدا بالشرطة المصرية: حسنا فعلت بقتل المتورطين فى مجزرة المنيا

كتب هاشم الفخرانى

أشاد أحمد الجار الله رئيس تحرير السياسة الكويتية بجهاز الشرطة المصرية التى ثأرت لشهداء دير الأنبا صموئيل بمحافظة المنيا.

وقال الجار الله عبر "تويتر":"حسنا فعلت الشرطة بقتل التسعة عشر المتورطين فى مجزرة المنيا.. السرعة فى تطبيق الجزاء هو الطريق إلى الاستقرار الحق وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين القبض".



الجار الله

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم، الأحد، عن استكمال عمليات البحث لضبط العناصر الهاربة المتورطة فى حادث الهجوم المسلح، الذى كان قد استهدف بعض المواطنين، أثناء عودتهم من دير الأنبا صموئيل المعترف بمركز العدوى بمحافظة المنيا أول أمس.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت فى وقت سابق عن مقتل 19 من العناصر الإرهابية فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بإحدى المناطق الجبلية بالظهير الصحراوى الغربى لمحافظة المنيا.