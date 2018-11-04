الأموال العامة تضبط عاطل وراء النصب على الشباب بزعم توظيفهم بالخارج

كتب إبراهيم أحمد

نجح رجال مباحث الأموال العامة بالقاهرة، فى القبض على عاطل، عقب قيامه بالنصب على مجموعة من الشباب والاستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بقدرته على توظيفهم بالخارج، وتسليمهم تأشيرات سفر تبين أنها مزورة، وتم إحالته للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى ضباط إدارة مكافحة الأموال العامة، بلاغا من كلاً من "رجب ب ع" 45 سنة، حاصل على ثانوي أزهري، وشقيقه"سيد ب ع" 40 سنة، حاصل على ثانوي أزهري، و"أيمن م ع" 44 سنة، عامل، و"محمود أ أ" 26 سنة، عامل، و"احمد ع ا" 35 سنة، مبيض محارة، و"علي أ ع" 26 سنة، عامل، و"احمد م ع" 30 سنة، عامل، و"محمد ر ا" 21 سنة، عامل، بتضررهم من "طارق م ا" 51 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ علية فى 5 حكم جزئى "تبديد" بإجمالى حبس 3 سنوات و6 شهور.

وأشاروا بقيامه بإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والإستيلاء على مبلغ 10 ألاف جنية من كل منهم وتسليمهم تأشيرات سفر لإحدى الدول العربية وتذاكر للطيران تبين أنها مزورة وتهرب من رد المبالغ المسلمه له.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة، وأمكن ضبطه، وعثر بحوزته على 3 جواز سفر خاصة بعملائه من المجني عليهم، 8 تأشيرات سفر خاصة بالمبلغين وأخرين منسوب صدورها لإحدى الدول العربية " مزورة "، 3 تذاكر طيران منسوب صدورها إلي شركة طيران عربية ، ومجموعة من عقود العمل خاصة بالمبلغين وأخرين منسوب صدورها لإحدى الدول العربية " مزورة ".

وبمواجهته بأقوال المبلغين أقر بصحتها واعترف بتحصله علي مبالغ مالية من المبلغين عقب إيهامهم بقدرته علي تسفيرهم للعمل بدولة عربية والاستيلاء منهم علي مبالغ مالية بواقع عشرة ألاف جنية من كل منهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.