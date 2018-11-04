اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة، وتضمن أهم الأخبار والتقارير اليوم الأحد، منها تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات منتدى شباب العالم، من الانتحار القومى والتأكيد على أن الحفاظ على الدول من حقوق الإنسان، وإعلان مجلس الدولة تلقى طلبات تعيين دفعة جديدة من طلبة كليات الحقوق والشرطة، إضافة إلى مقتل 19 إرهابيا متورطين فى حادث دير الأنبا صموئيل.