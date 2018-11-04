استعدادات مكثفة فى مطار شنغهاى لاستقبال زوار المعرض الأول للواردات

قبل ساعات من استضافتها أول وأضخم معرض من نوعه، استعدت بلدية شنغهاى بتدابير مكثفة لتسهيل وصول ومشاركة ما يقرب من 160 ألف زائر فى معرض الصين الدولى للواردات والذى تشارك فيه ما يقرب من 130 دولة منها مصر.



لافتة تقول إن رواد المعرض الدولى مخصص لهم نوافذ معينة لتسهيل اجراءاتهم

وخصصت السلطات الصينية نوافذ فى مطار شنغهاى لتسهيل دخول المشاركين من مختلف أنحاء العالم إلى المدينة، فى الوقت الذى منح فيه الموظفين والطلاب عطلة ثلاثة أيام تبدأ من الاثنين وتنتهى الأربعاء على أن يعملوا أيام عطلتهم الأسبوعية وذلك لتخفيف الضغط على الخدمات والمواصلات أثناء انعقاد المعرض الذى يشارك فيه قرابة الـ3000 شركة ومنها 38 شركة مصرية.

كما أعدت السلطات حافلات خاصة لنقل الزوار من فنادقهم إلى مركز المؤتمرات الذى سيستضيف المعرض.



النوافذ المخصصة

ويفتتح بعد ساعات الرئيس الصينى شي جين بينج، أول معرض للواردات تحت عنوان "عهد جديد ومستقبل مشترك"، وستكون مصر ضمن دول "ضيوف الشرف" الـ12. كما يحضر الافتتاح رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ورؤساء حكومات ومسئولين من دول مختلفة.

ومن المتوقع أن يضيف المعرض قوة دفع جديدة إلى الإصلاح والانفتاح فى الصين، وجعل السوق الصينى فى متناول الجميع. وسيشارك فى المعرض شركات من جميع الدول الأعضاء فى مجموعة العشرين بالإضافة إلى 50 دولة ومنطقة على طول الحزام والطريق.

ومن بين 44 بلدا من أقل البلدان نموا فى العالم، سيكون أكثر من 30 بلدا حاضرا فى هذا الحدث.

واستعانت بأكثر من 5000 متطوع من أكثر من 30 جامعة فى شنغهاى بالإضافة إلى مؤسسات التعليم العالى الأخرى فى مقاطعات جيانجسو وتشجيانج وآنهوى المجاورة.

مطار شنغهاى

وسيقدم الطلاب المتطوعون والذين سيتحدثون اللغات الإنجليزية واليابانية والروسية والعربية والإسبانية والبرتغالية والفرنسية خدمات مثل مساعدة الضيوف القادمين والمغادرين، والترجمة خلال الفاعلية.

وأوضحت وكالة الأنباء "شينخوا" أن من بين الشركات المشاركة أكثر من 200 شركة مدرجة في قائمة فورتشن جلوبال 500، بالإضافة إلى عدد كبير من الشركات المتوسطة والصغيرة.

كما يستقبل المعرض شركات أمريكية عملاقة مثل كوالكوم وإنتل وشركتى سونى وباناسونيك اليابانيتين، بجانب شركات رائدة فى السلع الاستهلاكية مثل يونيليفر وليجو.

وسيعرض المصنع الألمانى "والدريش كوبورج" آلة طحن تبلغ 200 طن، وهو أكبر منتج سيتم عرضه فى المعرض.

وسيشارك 8 منتجين رواد فى تصنيع أدوات الماكينات فى المعرض، بأكثر من 10 معروضات ستظهر لأول مرة أمام العالم.

وستحتل معروضات الأجهزة الذكية أكبر جناح في المعرض، لتغطى 60 ألف متر مربع.