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استعادة تسجيلات 96 ساعة من الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة

الأحد، 04 نوفمبر 2018 01:47 م
استعادة تسجيلات 96 ساعة من الصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية المنكوبة ضحايا الطائرة المنكوبة
جاكرتا (أ ش أ)
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أعلن نائب اللجنة الوطنية لسلامة النقل فى إندونيسيا هاريو ساتميكو، اليوم الأحد، استعادة 96 ساعة من المعلومات المسجلة على الصندوق الأسود لطائرة "ليون آير" المنكوبة من بينها المعلومات الخاصة برحلتها الأخيرة التى تحطمت خلالها.

وقال المحققون المعنيون بقضية الطائرة -حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سي" الأمريكية- أن الصندوق كان فى حالة متضررة عندما انتشله الغواصون الخميس الماضى وأنه تطلب معاملة خاصة لاستعادة المعلومات المسجلة عليه.

ولا يزال الغواصون يعكفون على البحث عن مسجل الصوت الخاص بقمرة القيادة، وتتركز جهود البحث فى منطقة محددة تم رصد إشارات ضعيفة بها، فيما قررت السلطات الإندونيسية اليوم تمديد عمليات البحث التى يشارك فيها مئات الأفراد وعشرات السفن لمدة ثلاثة أيام أخرى.

يذكر أن الطائرة تحطمت بعد 13 دقيقة من انطلاقها من العاصمة "جاكرتا" باتجاه بانجكالبينانج الاثنين الماضى ما أسفر عن مصرع 189 شخصا كانوا على متنها فى أسوأ كارثة جوية فى تاريخ البلاد منذ عام 1997، وكانت الطائرة أرسلت طلبا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية وذلك قبل انقطاع الاتصال بها.

 


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اندونيسيا

الطائره المنكوبه

طائره اندونيسيا المنكوبه

الصندوق الاسود لطائره اندونيسيا

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