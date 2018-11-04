استخراج 28.6 ألف بطاقة مجانا لغير القادرات.. ومحافظ كفرالشيخ يناقش مشاكل الدوائر

كفر الشيخ – محمد سليمان

ناقش الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، عددا من الملفات ومشاكل الدوائر مع أعضاء مجلس النواب، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام فكرى، رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، لمعرفة مشاكل الدوائر ووضع الاستراتيجية المناسبة لحلها، وتم خلال اللقاء مناقشة تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

كما بحث آليات التعاون والتواصل المستمر بين الجهاز التنفيذى ونواب كفرالشيخ ومتابعة كل ما يفيد المواطن من مشروعات جديدة وخدمات فى جميع المجالات والرؤية المستقبلية للمحافظة بالإضافة إلى التنسيق لعرض المشاكل التى تعانى منها محافظة كفرالشيخ، وعدد من شكاوى المواطنين.

واستعرض محافظ كفرالشيخ عددا من القرارات وعمل لجان لدراسة الشكاوى والمقترحات والموضوعات المقدمة من قبل المواطنين داخل وخارج المحافظة، ووضع أولويات للطرق المطلوب رصفها والطرق المطلوب رفع كفاءتها وربط طرق المحافظة بالشبكة القومية للطرق تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكداً على التواصل مع النواب.

وأكد النواب على تواصلهم مع المحافظة لمتابعة مشاكل المواطنين ودعمهم المستمر من أجل خدمة أهالى محافظة كفرالشيخ، وكذا فى التعامل مع كافة الوزارات لاستكمال المشروعات التى تم البدء فيها وحل المشكلات التى تتعلق بالمحافظة.

وأعرب محافظ كفرالشيخ، عن أمله فى المزيد من التعاون من أجل أبناء المحافظة والصالح العام، قائلا: "إننا جميعًا مشاركون فى المسئولية وكلنا شركاء سواء الأجهزة التنفيذية والسياسية والشعبية ونعمل بكل جهد واجتهاد من أجل هذا الشعب الأصيل وتحقيق التنمية الشاملة على أرض محافظة كفر الشيخ.

على جانب آخر ناقش محافظ كفرالشيخ، أعمال تدشين المرحلة الثالثة بحملة "لأنى رجل"، والتى تنادى بالمساواة بين المرأة والرجل فى تولى المناصب القيادية والسياسية والاجتماعية لدعم المرأة، مع الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفرالشيخ، بحضور المهندس راضى أمين، السكرتير العام، وأعضاء فرع المجلس القومى للمرأة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن حملة "لأنى رجل" للمساواة بين المرأة والرجل فى تولى المناصب القيادية والسياسية والاجتماعية لدعم المرأة، تنفذ فى جميع فروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات، تم منها مرحلتين من خلال خمسة من الشباب تم تدريبهم على نشر رسائل قيم المساواة من أجل التنمية وأهمية تعليم وعمل المرأة واحترام دورها فى الأسرة ودعمها، وقد تم تنفيذها فى مراكز الشباب فى كفر الشيخ ودسوق، والمرحلة الثالثة سوف تنفذ فى ديوان عام المحافظة والجامعة ومعهد الخدمة الاجتماعية، فى الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر، وأهم رسائل الحملة هى؛ دعم عمل المرأة، ودعم تعليم المرأة، وتشجيع المرأة على ممارسة الرياضة، والمشاركة بالأعمال المنزلية، والتعامل مع المرأة فى بيئة العمل والدراسة باحترام، والمشاركة فى تربية الأولاد، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وقالت الدكتورة هدى الطنبارى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ، إن فرع المجلس القومى للمرأة بكفر الشيخ تمكن من استخراج 28 ألف و668 بطاقة رقم قومى لغير القادرات بمختلف قرى المراكز، وعقد لقاءات وبرامج تحث المرأة على المشاركة السياسية وندوات التوعية بالشمول المالى وقرض بنت مصر، وتوزيع 800 كيلو من اللحوم على الغير القادرات قبل عيد الأضحى المبارك، وتنفيذ 6 حملات طرق أبواب والتى تستهدف توعية السيدات وتوصيل الرسائل الهادفة والتعرف على مشاكلها واستهدفت عدد من القرى المختلفة بمراكز كفرالشيخ، الرياض، قلين، البرلس، الحامول، بيلا، دسوق، سيدى سالم، وقد تم التواصل مع 33449 سيدة خلال الفترة من نوفمبر 2016م حتى يوليو 2017م، والمشاركة فى المناسبات والاحتفالات الوطنية والشعبية وأعياد الأخوة المسيحين وتقديم واجب العزاء فى ضحايا العمليات الارهابية التى استهدفت الأخوة المسيحين، بالإضافة إلى المشاركة فى جنى القطن خلال عامى 2017و2018م، والمشاركة فى مشروع رجال ونساء من أجل المساواة من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من حملة " لأنى رجل " والتى استهدفت 340 رجل لتوصيل رسائل الحملة اليهم.