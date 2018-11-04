أمن الجيزة يكثف تحرياته لكشف غموض العثور على مسن ملقى بجوار ترعة

تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف ملابسات العثور على مسن مقيد بالحبال وملقى بجوار ترعة بمنطقة أبو رواش بكرداسة.

وكشفت التحريات أن المجني عليه تعرض للاختطاف من جانب عدد من الأشخاص، وتخلصوا منه بمنطقة أبو رواش، وأن زوجته حررت محضرا بغيابه بقسم شرطة الشيخ زايد.



ومن جانبه ذكر عاشور بيومي جاب الله من سكان أبو رواش، وأحد الأشخاص الذين عثروا على المجني عليه وانقذوه أنه تم العثور على الضحية مقيد بالحبال، بالإضافة إلى وضع غمامة على عينيه، وحول أذنيه.



وأضاف، أنه نقله وعدد من الأهالي إلى مسكنه وأجرى اتصالا بزوجة المجني عليه، وعقب ذلك وصلت قوة أمنية برئاسة الرائد سامح بدوي رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، وتبين أن الضحية مبلغ بغيابه قبل يوم من العثور عليه.