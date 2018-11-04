أسعار الذهب اليوم الأحد 4-11-2018 فى مصر

استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 4-11-2018 ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر انتشارا ومبيعا فى سوق الصاغة بمصر حوالى 615 جنيها للجرام تزامنا مع إجازة سوق الصاغة

وأصبحت أسعار الذهب اليوم فى مصر كالتالى:

عيار 18: 527 جنيها

عيار 21: 615 جنيها

عيار 24: 703 جنيهات

الجنيه الذهب: 4920 جنيها

الأوقية: 1233 دولارا

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

"اليوم السابع" يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.