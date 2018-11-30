7 قطاعات اقتصادية تصدرت قوائم ارتفاع صادرات مصر خلال أكتوبر 2018..تعرف عليها

كتب إسلام سعيد

حققت 7 قطاعات اقتصادية زيادة ملحوظة في صادرات مصر خلال شهر أكتوبر 2018 قياسا على نفس الشهر من العام الماضي ويقدم اليوم السابع أهم المعلومات عن صادرات هذه القطاعات الاقتصادية

- صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت (460 مليون دولار) خلال أكتوبر 2018 مقارنة بـ (443 مليون دولار) في نفس الشهر من عام 2017 أي بنسبة زيادة قدرها ٤%.

صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتي بلغت قيمتها (244 مليون دولار) خلال أكتوبر 2018 مقارنة بـ ( 223 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ ٩%

وحقق قطاع للغزل والمنسوجات" قيمه قدرها (٧٠ مليون دولار) خلال أكتوبر ٢٠١٨ مقارنة بـ ( ٦٣ مليون دولار) لنفس الشهر من العام السابق ٢٠١٧ أي بنسبة زيادة تقدر بـ ١٢%.

وسجل قطاع الصناعات الطبية صادرات بقيمة قدرها (٥٦ مليون دولار) لعام ٢٠١٨ مقارنة بـ (٤٤ مليون دولار) لنفس الشهر من العام السابق أى بزياده قدرها ٢٦%.

وحقق قطاع المفروشات " زيادة بقيمة (44 مليون دولار) خلال 2018 مقارنة بـ (٤٢مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ ٥%.

وحقق قطاع الجلود الجلود والمنتجات الجلدية بزياده قدرها ٢% عن أكتوبر 2018

وارتفعت صادرات الكتب والمصنفات الفنيه" بنسبة ٤٤% زياده عن أكتوبر ٢٠١٧.