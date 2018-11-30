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7 قطاعات اقتصادية تصدرت قوائم ارتفاع صادرات مصر خلال أكتوبر 2018..تعرف عليها

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 12:00 ص
7 قطاعات اقتصادية تصدرت قوائم ارتفاع صادرات مصر خلال أكتوبر 2018..تعرف عليها هيئة تنمية الصادرات
كتب إسلام سعيد
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 حققت 7 قطاعات اقتصادية زيادة ملحوظة في صادرات مصر خلال شهر أكتوبر 2018 قياسا على نفس الشهر من العام الماضي ويقدم اليوم السابع أهم المعلومات عن صادرات هذه القطاعات الاقتصادية
 
 
 - صادرات قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة سجلت    (460 مليون دولار) خلال أكتوبر 2018 مقارنة بـ (443 مليون دولار) في نفس الشهر من عام 2017 أي بنسبة زيادة قدرها ٤%.
 
 
صادرات قطاع الصناعات الغذائية والتي بلغت قيمتها (244 مليون دولار) خلال أكتوبر 2018 مقارنة بـ ( 223 مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ ٩%
 
 
 وحقق قطاع  للغزل والمنسوجات" قيمه قدرها (٧٠ مليون دولار) خلال أكتوبر ٢٠١٨ مقارنة بـ ( ٦٣ مليون دولار) لنفس الشهر من العام السابق ٢٠١٧ أي بنسبة زيادة تقدر بـ ١٢%.
 
 
وسجل قطاع الصناعات الطبية صادرات بقيمة قدرها (٥٦ مليون دولار) لعام ٢٠١٨ مقارنة بـ (٤٤ مليون دولار) لنفس الشهر من العام السابق أى بزياده قدرها ٢٦%.
 
وحقق قطاع المفروشات " زيادة بقيمة (44 مليون دولار) خلال 2018 مقارنة بـ (٤٢مليون دولار) خلال نفس الشهر من العام السابق أي بنسبة زيادة تقدر بـ ٥%.
 
 
وحقق قطاع الجلود الجلود والمنتجات الجلدية بزياده قدرها ٢% عن أكتوبر 2018  
 
 وارتفعت صادرات الكتب والمصنفات الفنيه" بنسبة  ٤٤% زياده عن أكتوبر ٢٠١٧.
 
 
 

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