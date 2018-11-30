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400 شاب وشابة من 117 بلدا يشاركون فى مجموعة البنك الدولى للشباب 2018

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 11:40 ص
400 شاب وشابة من 117 بلدا يشاركون فى مجموعة البنك الدولى للشباب 2018 مجموعة البنك الدولى للشباب 2018
كتب محمد رضا
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 انضمت مجموعة البنك الدولى إلى الجهود الرامية لزيادة الاستثمار فى رأس المال البشرى - فى المعرفة والمهارات والصحة التى يراكمها الناس طوال سنوات حياتهم.

وبحسب ما نشره البنك الدولى على موقعه الرسمى، فإن شباب وشابات من جميع أنحاء العالم، سيجتمعون فى واشنطن لحضور قمة مجموعة البنك الدولى للشباب 2018، التى ستعقد الأسبوع المقبل، وتهدف قمة هذا العام لأن تكون مصدر إلهام لأفكار جديدة حول كيفية سد الفجوة فى رأس المال البشرى.

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وخلال الحدث الذى يستمر يومين، سيقدم 400 طالب ومهنى "شاب / شابة" من 117 بلدًا أفكارًا مبتكرة للإسهام فى تقليص فجوة رأس المال البشرى وتعزيز مهارات الأفراد ورفاههم، وسيشاركون فى جلسات وورش عمل مع خبراء من مجموعة البنك الدولى، وشركتى آى بى إم (IBM)، وإنتل (Intel) والأمم المتحدة وجامعة ستانفورد، وأطراف أخرى كثيرة.

وستسعى قمة هذا العام إلى تزويد الشباب بمنتدى لتبادل أفكارهم والتعلم بعضهم من بعض، وتشجيع إطلاق مبادرات مبتكرة ومنصفة وتنمية القدرات المطلوبة فى مستقبلنا دائم التطور، وأضاف موقع البنك الدولى، "حتى الآن، تجرى المناقشات على مستوى "الحكومات / صانعى السياسات"، ولكن جيل المستقبل مهتم للغاية بالمشاركة فى الحوار، حيث تلقينا الآلاف من طلبات المشاركة فى هذه القمة، وعلى الرغم من إغلاق التسجيل للحضور شخصيًا، فلا يزال بإمكانك متابعة الحدث! شارك بالتواصل والتفاعل والمتابعة للاستفادة الكاملة من كل ما تقدمه القمة".

وتشمل الموضوعات التى تركز عليها قمة 2018 "إطلاق العنان لقوة رأس المال البشرى"، ما يلى:

السنوات الأولى

3 ديسمبر 2018: 10:00 - 11:30 بتوقيت واشنطن "مستقبل الاستثمار فى السنوات الأولى"

 

مشروع البنك الدولى لرأس المال البشرى

3 ديسمبر 2018: 14:00 - 14:30 بتوقيت واشنطن "الاستثمار فى البشر وتنمية رأس المال البشرى"

3 ديسمبر 2018: 14:30 - 15:00 بتوقيت واشنطن "مشروع رأس المال البشرى ومؤشر رأس المال البشرى"

 

التكنولوجيا

3 ديسمبر 2018: 15:00- 16:45 بتوقيت واشنطن "الاستفادة من التكنولوجيا فى تعزيز القدرات البشرية"

4 ديسمبر 2018: 15:30 - 16:00 بتوقيت واشنطن "الابتكارات التكنولوجية فى التعليم وكيف يمكن للشباب استخدامها"

 

الوظائف

4 ديسمبر 2018: 11:45- 12:15 بتوقيت واشنطن "الاختلالات فى العمل - مستقبل الوظائف"

4 ديسمبر 2018: 13:40- 15:15 بتوقيت واشنطن "تعظيم الإسهامات فى وظائف المستقبل"

 


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