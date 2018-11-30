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الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:58 م
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وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد وحدة صحة وادى الرملة وسرابيط الخادم

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 08:21 م
وكيل صحة جنوب سيناء يتفقد وحدة صحة وادى الرملة وسرابيط الخادم وكيل وزارة الصحة ومشايخ البدو
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد الدكتور خالد أبو هاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الوحدة الصحية بوادى الرملة وسرابيط الخادم التابعة لإدارة أبو زنيمة يرافقه فريق إشراف المديرية ومدير اﻹدارة الصحية بأبوزنيمة وفريق الفحص الطبى المتحرك للقضاء على فيروس سى واﻷمراض الغير سارية وفقا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية.

وذلك لفحص التجمعات البدوية بتلك الوديان والوقوف على متطلباتهم لتقديم خدمات طبية مميزة أفضل، حيث تم مقابلة كبار مشايخ القبائل بحضور رئيس مدينة أبوزنيمة لمعرفة متطلباتهم جميعا وحل المشكلات الموجوده بتلك الاماكن، كما تم عمل اللازم نحو فحص اﻷهالى للكشف المبكر على فيروس سى والأمراض غير السارية بتلك التجمعات.

 


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