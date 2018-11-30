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وفاة إحدى ضحايا حادث غرق معدية بشتامى بالمنوفية عقب تدهور حالتها الصحية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 04:34 م
وفاة إحدى ضحايا حادث غرق معدية بشتامى بالمنوفية عقب تدهور حالتها الصحية اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى
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أعلن منذ قليل الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،عن وفاة الحالة السادسة لحادث غرق معدية بشتامى وهى "عائدة على العمروسي" 50 عاما، ومقيمة بقرية بشتامى داخل العناية المركزة بمستشفى الشهداء المركزى عقب تدهور حالتها الصحية.
 
جدير بالذكر أن الحادث وقع بسبب الحمولة الزائدة حيث أن الترخيص كان بحمولة 6 أفراد، والمعدية كانت تحمل 25 فردا من عزبة الطويلة ببشتامى – الشهداء لنقلهم الى عزبة كوم شريك بالبحيرة للعمل، وباشرت النيابة التحقيقات وتم القبض على صاحب المعدية.
 
وأعرب اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية عن حزنه لهذا الحادث الأليم الذى أصاب جميع مواطنى المنوفية بالألم متوجها بالعزاء لجميع أسر المتوفيين.
 
 
 
 
 
 
 
 

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