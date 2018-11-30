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وزير النقل يبحث مع وفد شركة ألمانية التعاون فى نقل الحاويات عبر السكك الحديدية

الجمعة، 30 نوفمبر 2018 10:15 ص
وزير النقل يبحث مع وفد شركة ألمانية التعاون فى نقل الحاويات عبر السكك الحديدية هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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التقى الدكتور هشام عرفات وزير النقل، وفد شركة Getec Partners Gmbh الألمانية المتخصصة في الشحن ونقل البضائع والحاويات وذلك لبحث التعاون بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية والشركة لنقل الحاويات عبر خطوط السكك الحديدية، بحضور الدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والدكتور خالد حمدي مساعد اول الوزير والمهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل والسكك الحديدية .
 
خلال الاجتماع استعرض عرفات وفق بيان صحفى خطة الوزارة لتعظيم نقل البضائع عبر خطوط السكك الحديدية لتخفيف الاعباء على الطرق وزيادة العوائد االمالية لهيئة السكك الحديدية وتقليل تكلفة النقل مشيرا إلى أن  وزارة النقل ستدعم هيئة السكك الحديدية خلال الفترة القادمة، بنحو 800 عربة بضائع جديدة (تم التعاقد بالفعل على 140 عربة مع الهيئة العربية للتصنيع  كمرحلة أولى ) كما ان الوزارة لديها خطة لازودواج بعض الخطوط خلال الفترة القادمة مثل خطي المنصورة/دمياط ، والمناشي – 6 اكتوبر واستخدامها لنقل البضائع لتحقيق خطة  الوزارة  برفع بمعدلات نقل البضائع عبر شبكة السكة الحديد .
 
وأضاف وزير النقل أن هيئة السكك الحديدية قامت بنقل 12 الف حاوية من الموانئ البحرية عبر خطوط السكك الحديدية  الى المناطق الصناعية المختلفة  منذ بداية هذا العام وحتى شهر نوفمبر الحالي وشملت نقل  1800 حاوية من الموانئ البحرية المصرية إلى المناطق الصناعية، منها 600 حاوية نقلت من ميناء الإسكندرية إلى ميناء السد العالي،  خلال شهر اكتوبر الماضي. 
 
وقد أبدى وفد شركة Getec Partners Gmbh  استعداده للاستثمار في هذا القطاع في مصر حيث أن امكانيات الشركة تؤهلها لنقل 2/1 مليون حاوية عبر خطوط السكك الحديدية في العام.
 
ووجه وزير النقل بتكوين لجنة تضم ممثلين من وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والموانئ المصرية مع الشركة لبحث الخطوات التنفيذية لبدء هذا التعاون بما يساهم في احداث نقلة كبيرة في مجال نقل الحاويات في مصر.
 
 
 
 
 
 

 


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